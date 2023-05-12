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Бельгия
12 мая 2023, 11:23 | Обновлено 12 мая 2023, 11:25
380
0

Брюгге намерен найти для Яремчука вариант аренды

Бельгийцы думают о будущем украинского нападающего

12 мая 2023, 11:23 | Обновлено 12 мая 2023, 11:25
380
0
Брюгге намерен найти для Яремчука вариант аренды
Getty Images/Global Images Ukraine. Роман Яремчук

Бельгийский «Брюгге» намерен в предстоящее летнее межсезонье избавиться от украинского нападающего Романа Яремчука.

В клубе разочарованы показателями форварда, но продавать его не хотят ввиду явных финансовых потерь в предполагаемой сделке. В «Брюгге» думают о варианте аренды Яремчука в другой клуб.

Сообщается, что сам Роман Яремчук хочет понять, кто будет работать с командой в новом сезоне, а уже после этого намерен принять решение о своем будущем.

В нынешнем сезоне украинец провел за «Брюгге» во всех турнирах 26 матчей, забил 2 гола, сделал 3 ассиста. В таблице чемпионата Бельгии команда Яремчука занимает 4 место.

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Роман Яремчук Брюгге
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