Брюгге намерен найти для Яремчука вариант аренды

Бельгийский «Брюгге» намерен в предстоящее летнее межсезонье избавиться от украинского нападающего Романа Яремчука.

В клубе разочарованы показателями форварда, но продавать его не хотят ввиду явных финансовых потерь в предполагаемой сделке. В «Брюгге» думают о варианте аренды Яремчука в другой клуб.

Сообщается, что сам Роман Яремчук хочет понять, кто будет работать с командой в новом сезоне, а уже после этого намерен принять решение о своем будущем.

В нынешнем сезоне украинец провел за «Брюгге» во всех турнирах 26 матчей, забил 2 гола, сделал 3 ассиста. В таблице чемпионата Бельгии команда Яремчука занимает 4 место.