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Лига чемпионов
12 мая 2023, 10:44 | Обновлено 12 мая 2023, 10:57
351
0

Федерико ВАЛЬВЕРДЕ: «Лига чемпионов – это турнир Реала»

Игрок «галактикос» – об амбициях мадридского коллектива

12 мая 2023, 10:44 | Обновлено 12 мая 2023, 10:57
351
0
Федерико ВАЛЬВЕРДЕ: «Лига чемпионов – это турнир Реала»
Getty Images/Global Images Ukraine. Федерико Вальверде

Полузащитник мадридского «Реала» Федерико Вальверде дал оценку значимости выступлений команды в Лиге чемпионов.

«Игры в Лиге чемпионов – особенные, потому что это турнир «Реала». В них всегда все иначе, чем в любых других турнирах. Совсем другая атмосфера и энергетика. Все кажется какой-то уникальной мечтой.

Любой футболист, выступающий в европейском клубе, мечтает выиграть этот турнир. И, конечно, для фанатов нет ничего прекраснее победы команды в Лиге чемпионов, потому что на клубном уровне это самый важный турнир. Вот почему, как мне кажется, в вечер матча Лиги чемпионов все всегда сходится.

«В «Реале» нас всегда учили, что нужно бороться до конца, так что у нас [с «Манчестер Сити»] есть еще 90 минут», – заявил Вальверде.

Напомним, в первом полуфинале нынешней Лиги чемпионов «Реал» сыграл в Мадриде вничью 1:1 с «Манчестер Сити». 17 мая в Англии команды проведут ответную игру.

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Лига чемпионов Федерико Вальверде Реал Мадрид Манчестер Сити
Источник AS
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