Вратарь римской «Ромы» Руй Патрисиу стал рекордсменом Лиги Европы по количеству сыгранных в турнире матчей.

Португалец принял участие в первом полуфинале турнира с «Байером» (1:0). Эта игра стала для Патрисиу 67-й в Лиге Европы.

На втором месте среди гвардейцев турнира располагается нынешний защитник «Црвены Звезды» Александар Драгович с 66-ю сыгранными матчами.

Руй Патрисиу в нынешнем сезоне провел за «Рому» во всех турнирах 48 матчей, в которых пропустил 43 мяча. В 19 играх португалец сохранил ворота команды в неприкосновенности.