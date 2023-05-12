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  4. Руй Патрисиу стал рекордсменом Лиги Европы
Лига Европы
12 мая 2023, 10:03 | Обновлено 12 мая 2023, 10:10
307
0

Руй Патрисиу стал рекордсменом Лиги Европы

Голкипер «Ромы» установил историческое достижение

12 мая 2023, 10:03 | Обновлено 12 мая 2023, 10:10
307
0
Руй Патрисиу стал рекордсменом Лиги Европы
Getty Images/Global Images Ukraine. Руй Патрисиу

Вратарь римской «Ромы» Руй Патрисиу стал рекордсменом Лиги Европы по количеству сыгранных в турнире матчей.

Португалец принял участие в первом полуфинале турнира с «Байером» (1:0). Эта игра стала для Патрисиу 67-й в Лиге Европы.

На втором месте среди гвардейцев турнира располагается нынешний защитник «Црвены Звезды» Александар Драгович с 66-ю сыгранными матчами.

Руй Патрисиу в нынешнем сезоне провел за «Рому» во всех турнирах 48 матчей, в которых пропустил 43 мяча. В 19 играх португалец сохранил ворота команды в неприкосновенности.

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Руй Патрисиу Лига Европы
Источник УЕФА
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