Севилья рискует потерять нападающего после матча с Ювентусом
Повреждение получил Лукас Окампос
Главный тренер испанской «Севильи» Хосе Луис Мендилибар после первого матча 1/2 финала Лиги Европы с «Ювентусом» (1:1) заявил, что получил травму игрок его команды Лукас Окампос.
«Одно хорошо при таком итоге: счет 1:0 подсознательно может расслаблять, а при таком результате подобного не будет — нужно выходить и побеждать. И нам еще нужно посмотреть, будет ли готов Окампос к ответному матчу, — у него рецидив мышечной травмы», — заявил Мендилибар.
Напомним, ответная встреча «Севильи» и «Ювентуса» состоится 18 мая в Испании.
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