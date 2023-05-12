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Лига Европы
12 мая 2023, 07:11 | Обновлено 12 мая 2023, 07:14
345
0

Севилья рискует потерять нападающего после матча с Ювентусом

Повреждение получил Лукас Окампос

12 мая 2023, 07:11 | Обновлено 12 мая 2023, 07:14
345
0
Севилья рискует потерять нападающего после матча с Ювентусом
Getty Images/Global Images Ukraine. Лукас Окампос

Главный тренер испанской «Севильи» Хосе Луис Мендилибар после первого матча 1/2 финала Лиги Европы с «Ювентусом» (1:1) заявил, что получил травму игрок его команды Лукас Окампос.

«Одно хорошо при таком итоге: счет 1:0 подсознательно может расслаблять, а при таком результате подобного не будет — нужно выходить и побеждать. И нам еще нужно посмотреть, будет ли готов Окампос к ответному матчу, — у него рецидив мышечной травмы», — заявил Мендилибар.

Напомним, ответная встреча «Севильи» и «Ювентуса» состоится 18 мая в Испании.

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Лукас Окампос Севилья травма Лига Европы Ювентус - Севилья Ювентус
Источник УЕФА
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