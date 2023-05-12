Севилья рискует потерять нападающего после матча с Ювентусом

Главный тренер испанской «Севильи» Хосе Луис Мендилибар после первого матча 1/2 финала Лиги Европы с «Ювентусом» (1:1) заявил, что получил травму игрок его команды Лукас Окампос.

«Одно хорошо при таком итоге: счет 1:0 подсознательно может расслаблять, а при таком результате подобного не будет — нужно выходить и побеждать. И нам еще нужно посмотреть, будет ли готов Окампос к ответному матчу, — у него рецидив мышечной травмы», — заявил Мендилибар.

Напомним, ответная встреча «Севильи» и «Ювентуса» состоится 18 мая в Испании.