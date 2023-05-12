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Лига Европы
12 мая 2023, 05:15 | Обновлено 12 мая 2023, 05:22
241
0

Лукаш ГРАДЕЦКИ: «У нас есть все шансы выйти в финал»

Вратарь «Байера» – о поражении в Риме

12 мая 2023, 05:15 | Обновлено 12 мая 2023, 05:22
241
0
Лукаш ГРАДЕЦКИ: «У нас есть все шансы выйти в финал»
Getty Images/Global Images Ukraine. Лукаш Градецки

Вратарь и капитан «Байера» Лукаш Градецки прокомментировал поражение от «Ромы» (0:1) в первом полуфинальном матче Лиги Европы.

«Матч мог завершиться со счетом 0:0. У нас было несколько хороших моментов, жаль мы их не реализовали. Во втором тайме «Байер» не был так опасен. Наделся, что счет больше не поменяется. Но при (0:1) «Байер» мог переломить ситуацию.

Нелегко играть с командой Моуринью. Крепкая оборона, к которой нужно подобрать ключ, чтобы взломать ее в следующий четверг. Думаю, у нас есть все шансы выйти в финал. Мы уже обыгрывали «РБ Лейпциг» и «Баварию». «Байер» — сильная команда», - сказал Градецки.

Ответная встреча состоится 18 мая в Леверкузене.

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Лукаш Градецки Рома Рим Байер Лига Европы Рома - Байер
Источник УЕФА
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