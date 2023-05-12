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  4. Хаби АЛОНСО: «Мы недовольны результатом»
Лига Европы
12 мая 2023, 03:45 | Обновлено 12 мая 2023, 03:57
144
0

Хаби АЛОНСО: «Мы недовольны результатом»

Наставник «Байера» – о выездном поражении от «Ромы»

12 мая 2023, 03:45 | Обновлено 12 мая 2023, 03:57
144
0
Хаби АЛОНСО: «Мы недовольны результатом»
Getty Images/Global Images Ukraine. Хаби Алонсо

Главный тренер немецкого «Байера» Хаби Алонсо прокомментировал поражение от итальянской «Ромы» (0:1) в первом матче 1/2 финала Лиги Европы.

«Мы недовольны результатом. Не хотели проигрывать. Но мы знаем, что на следующей неделе нам представится еще одна возможность, и мы четко понимаем, что надо делать. Надо выиграть матч. У нас нет права на ошибку. Мы должны быть полностью сосредоточены», - сказал Алонсо.

Ответная встреча состоится 18 мая в Леверкузене.

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Источник УЕФА
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