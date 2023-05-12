Хаби АЛОНСО: «Мы недовольны результатом»

Главный тренер немецкого «Байера» Хаби Алонсо прокомментировал поражение от итальянской «Ромы» (0:1) в первом матче 1/2 финала Лиги Европы.

«Мы недовольны результатом. Не хотели проигрывать. Но мы знаем, что на следующей неделе нам представится еще одна возможность, и мы четко понимаем, что надо делать. Надо выиграть матч. У нас нет права на ошибку. Мы должны быть полностью сосредоточены», - сказал Алонсо.

Ответная встреча состоится 18 мая в Леверкузене.