Защитник Севильи: «Мы могли забить больше»

Защитник испанской «Севильи» Неманья Гудель прокомментировал ничью с итальянским «Ювентусом» (1:1) в ответном матче 1/8 финала Лиги Европы.

«Я горжусь первым таймом. Мы могли забить больше. Во второй половине мы позволили сопернику перехватить инициативу, хотя должны были играть так же, как в первом тайме. Но они все равно не представляли большой опасности. Конечно, неприятно пропускать на 97-й минуте, но мы можем собой гордиться. Мы едем домой с хорошим результатом», - сказал Гудель.

Ответная встреча состоится в четверг, 18 мая.