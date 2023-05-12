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Лига Европы
12 мая 2023, 02:45 | Обновлено 12 мая 2023, 02:57
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0

Защитник Севильи: «Мы могли забить больше»

Неманья Гудель – о ничьей с «Ювентусом»

12 мая 2023, 02:45 | Обновлено 12 мая 2023, 02:57
11
0
Защитник Севильи: «Мы могли забить больше»
Getty Images/Global Images Ukraine. Неманья Гудель

Защитник испанской «Севильи» Неманья Гудель прокомментировал ничью с итальянским «Ювентусом» (1:1) в ответном матче 1/8 финала Лиги Европы.

«Я горжусь первым таймом. Мы могли забить больше. Во второй половине мы позволили сопернику перехватить инициативу, хотя должны были играть так же, как в первом тайме. Но они все равно не представляли большой опасности. Конечно, неприятно пропускать на 97-й минуте, но мы можем собой гордиться. Мы едем домой с хорошим результатом», - сказал Гудель.

Ответная встреча состоится в четверг, 18 мая.

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Неманья Гудель Ювентус Севилья Лига Европы
Источник УЕФА
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