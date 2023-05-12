Защитник Севильи: «Мы могли забить больше»
Неманья Гудель – о ничьей с «Ювентусом»
Защитник испанской «Севильи» Неманья Гудель прокомментировал ничью с итальянским «Ювентусом» (1:1) в ответном матче 1/8 финала Лиги Европы.
«Я горжусь первым таймом. Мы могли забить больше. Во второй половине мы позволили сопернику перехватить инициативу, хотя должны были играть так же, как в первом тайме. Но они все равно не представляли большой опасности. Конечно, неприятно пропускать на 97-й минуте, но мы можем собой гордиться. Мы едем домой с хорошим результатом», - сказал Гудель.
Ответная встреча состоится в четверг, 18 мая.
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