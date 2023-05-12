Леонардо БОНУЧЧИ: «Это большое и важное достижение»

Защитник итальянского «Ювентуса» Леонардо Бонуччи прокомментировал ничью с испанской «Севильей» (1:1) в первом матче 1/2 финала Лиги Европы.

«Сыграть 500 матчей - это большое и важное достижение. Войти в историю «Ювентуса» - большая честь и привилегия. Я с детства мечтал об этом, но не всем это дано. Лишь единицам. Я наслаждаюсь этим достижением, но хочу выразить слова поддержки и благодарности своим одноклубникам», - сказал Бонуччи.

36-летний Бонуччи стал пятым футболистом, который достиг отметки в 500 матчей в составе туринцев.