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Лига Европы
12 мая 2023, 02:20 | Обновлено 12 мая 2023, 02:44
51
0

Леонардо БОНУЧЧИ: «Это большое и важное достижение»

Защитник «Ювентуса» провел 500 матчей за туринский клуб

12 мая 2023, 02:20 | Обновлено 12 мая 2023, 02:44
51
0
Леонардо БОНУЧЧИ: «Это большое и важное достижение»
УЕФА. Леонардо Бонуччи

Защитник итальянского «Ювентуса» Леонардо Бонуччи прокомментировал ничью с испанской «Севильей» (1:1) в первом матче 1/2 финала Лиги Европы.

«Сыграть 500 матчей - это большое и важное достижение. Войти в историю «Ювентуса» - большая честь и привилегия. Я с детства мечтал об этом, но не всем это дано. Лишь единицам. Я наслаждаюсь этим достижением, но хочу выразить слова поддержки и благодарности своим одноклубникам», - сказал Бонуччи.

36-летний Бонуччи стал пятым футболистом, который достиг отметки в 500 матчей в составе туринцев.

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Леонардо Бонуччи Ювентус Севилья Лига Европы
Источник УЕФА
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