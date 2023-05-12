Лига Европы12 мая 2023, 01:19 | Обновлено 12 мая 2023, 01:39
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Тренер Севильи: «В ответном матче нужно выходить и побеждать»
Хосе Луис Мендилибар – о выездной ничьей с «Ювентусом»
12 мая 2023, 01:19 | Обновлено 12 мая 2023, 01:39
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Главный тренер испанской «Севильи» Хосе Луис Мендилибар прокомментировал ничью с итальянским «Ювентусом» (1:1) в ответном матче 1/8 финала Лиги Европы.
«Одно хорошо при таком итоге: счет 1:0 подсознательно может расслаблять, а при этом результате такого не будет - нужно выходить и побеждать. И нам еще нужно посмотреть, будет ли готов Окампос к ответному матчу», - сказал Мендилибар.
Ответная встреча состоится в четверг, 18 мая.
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