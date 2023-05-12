Тренер Севильи: «В ответном матче нужно выходить и побеждать»

Главный тренер испанской «Севильи» Хосе Луис Мендилибар прокомментировал ничью с итальянским «Ювентусом» (1:1) в ответном матче 1/8 финала Лиги Европы.

«Одно хорошо при таком итоге: счет 1:0 подсознательно может расслаблять, а при этом результате такого не будет - нужно выходить и побеждать. И нам еще нужно посмотреть, будет ли готов Окампос к ответному матчу», - сказал Мендилибар.

Ответная встреча состоится в четверг, 18 мая.