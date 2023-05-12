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Лига Европы
12 мая 2023, 01:19 | Обновлено 12 мая 2023, 01:39
16
0

Тренер Севильи: «В ответном матче нужно выходить и побеждать»

Хосе Луис Мендилибар – о выездной ничьей с «Ювентусом»

12 мая 2023, 01:19 | Обновлено 12 мая 2023, 01:39
16
0
Тренер Севильи: «В ответном матче нужно выходить и побеждать»
Getty Images/Global Images Ukraine. Хосе Луис Мендилибар

Главный тренер испанской «Севильи» Хосе Луис Мендилибар прокомментировал ничью с итальянским «Ювентусом» (1:1) в ответном матче 1/8 финала Лиги Европы.

«Одно хорошо при таком итоге: счет 1:0 подсознательно может расслаблять, а при этом результате такого не будет - нужно выходить и побеждать. И нам еще нужно посмотреть, будет ли готов Окампос к ответному матчу», - сказал Мендилибар.

Ответная встреча состоится в четверг, 18 мая.

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Хосе Луис Мендилибар Ювентус Севилья Лига Европы
Источник УЕФА
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