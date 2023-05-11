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  4. ВИДЕО. Рома открыла счет в матче с Байером
Лига Европы
11 мая 2023, 23:42 |
186
0

ВИДЕО. Рома открыла счет в матче с Байером

Гол на счету Эдоардо Бове

11 мая 2023, 23:42 |
186
0
ВИДЕО. Рома открыла счет в матче с Байером
Getty Images/Global Images Ukraine. Эдоардо Бове

На 63-й минуте «Рома» открыла счет в матче полуфинала Лиги Европы против «Байера» – 1:0. Гол на счету 20-летнего полузащитника «Волков» Эдоардо Бове:

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Источник Sport.ua
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