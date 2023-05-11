Підтримай кібербезпеку Збройних Сил України
50 млн грн
Підтримати

  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. Хавьер ТЕБАС: «Уход Бускетса – начало пути к возвращению Месси»
Испания
11 мая 2023, 22:30 |
1122
2

Хавьер ТЕБАС: «Уход Бускетса – начало пути к возвращению Месси»

Президент Ла Лиги – о финансовой ситуации в «Барселоне»

11 мая 2023, 22:30 |
1122
2
Хавьер ТЕБАС: «Уход Бускетса – начало пути к возвращению Месси»
Getty Images/Global Images Ukraine. Хавьер Тебас

Президент Ла Лиги Хавьер Тебас заявил, что уход Серхио Бускетса из «Барселоны» повышает шансы каталонцев вернуть Лионеля Месси:

«Уход Бускетса – это начало пути к возвращению Месси. Но до конца пути им еще предстоит пройти много метров.

Не я дам «Барсе» разрешение, это зависит от [выполнения клубом условий] экономического контроля».

По теме:
Пеп ГВАРДИОЛА: «Лапорта постарается вернуть Месси»
Пора делать выбор: где продолжит карьеру Месси
Барселона выбрала нового капитана после ухода Бускетса
Хавьер Тебас Ла Лига Барселона Серхио Бускетс Лионель Месси
Источник Mundo Deportivo
Оцените материал
(5)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Рома – Байер. Пеллегрини и Вирц выйдут в основе
Футбол | 11 мая 2023, 21:02 0
Рома – Байер. Пеллегрини и Вирц выйдут в основе
Рома – Байер. Пеллегрини и Вирц выйдут в основе

Стали известны составы команд

Лунин может перейти в Рому. В трансфере украинца заинтересован Моуриньо
Футбол | 11 мая 2023, 16:52 8
Лунин может перейти в Рому. В трансфере украинца заинтересован Моуриньо
Лунин может перейти в Рому. В трансфере украинца заинтересован Моуриньо

«Реал» не хочет продавать Андрея, но итальянский клуб попробует взять голкипера в аренду

Милан – Интер – 0:2. Мячи Джеко и Мхитаряна. Видео голов и обзор матча
Футбол | 10.05.2023, 23:59
Милан – Интер – 0:2. Мячи Джеко и Мхитаряна. Видео голов и обзор матча
Милан – Интер – 0:2. Мячи Джеко и Мхитаряна. Видео голов и обзор матча
Зинченко выбыл до конца сезона из-за травмы
Футбол | 11.05.2023, 20:20
Зинченко выбыл до конца сезона из-за травмы
Зинченко выбыл до конца сезона из-за травмы
Волейболист ПИВОВАРЕНКО: «Из россии бежал тайно, поздней ночью»
Волейбол | 11.05.2023, 07:00
Волейболист ПИВОВАРЕНКО: «Из россии бежал тайно, поздней ночью»
Волейболист ПИВОВАРЕНКО: «Из россии бежал тайно, поздней ночью»
Комментарии 2
Популярные
Новые
Старые
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Octopus
Зарплата Бускетса под 30 млн евро и контракт заканчивается летом.
А Месси предлагают 25 после вычета, 50 короче, это даже шажище. Осталось еще кого-то слить.
Ответить
0
Gargantua
типа минус зарплата?
ну это даже не шаг и не шажок
Ответить
0
ПОПУЛЯРНЫЕ НОВОСТИ
Шевченко сидит на трибунах с Джоковичем, который поддерживает рф в спорте
Шевченко сидит на трибунах с Джоковичем, который поддерживает рф в спорте
10.05.2023, 22:52 21
Футбол
Двоевластие Шахтера и Днепра-1 сорвалось. Ситуация в таблице УПЛ
Двоевластие Шахтера и Днепра-1 сорвалось. Ситуация в таблице УПЛ
11.05.2023, 14:55 7
Футбол
«За Украину, за Крым». Жена Усика подарила оккупантам минометный снаряд
«За Украину, за Крым». Жена Усика подарила оккупантам минометный снаряд
11.05.2023, 09:31 1
Бокс
ВИДЕО. Скандал в ЛЧ? Гол Де Брюйне в ворота Реала был засчитан ошибочно
ВИДЕО. Скандал в ЛЧ? Гол Де Брюйне в ворота Реала был засчитан ошибочно
10.05.2023, 07:39 33
Футбол
Мирон МАРКЕВИЧ: «Наверное, Ярославский уже отошел от футбола»
Мирон МАРКЕВИЧ: «Наверное, Ярославский уже отошел от футбола»
10.05.2023, 21:00 7
Футбол
Менеджер Ломаченко: «Василий не просто так вышел на бой за все титулы»
Менеджер Ломаченко: «Василий не просто так вышел на бой за все титулы»
10.05.2023, 12:07 4
Бокс
Впервые в истории. Реал пробился в финал четырех Евролиги, уступая 0:2
Впервые в истории. Реал пробился в финал четырех Евролиги, уступая 0:2
11.05.2023, 04:45
Баскетбол
Чемпионат мира по хоккею. Календарь и результаты матчей (обновляется)
Чемпионат мира по хоккею. Календарь и результаты матчей (обновляется)
11.05.2023, 12:12 2
Хоккей
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем
Продолжая просматривать SPORT.UA, Вы подтверждаете, что ознакомились с Политикой конфиденциальности