Испания11 мая 2023, 22:30 |
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Хавьер ТЕБАС: «Уход Бускетса – начало пути к возвращению Месси»
Президент Ла Лиги – о финансовой ситуации в «Барселоне»
11 мая 2023, 22:30 |
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Президент Ла Лиги Хавьер Тебас заявил, что уход Серхио Бускетса из «Барселоны» повышает шансы каталонцев вернуть Лионеля Месси:
«Уход Бускетса – это начало пути к возвращению Месси. Но до конца пути им еще предстоит пройти много метров.
Не я дам «Барсе» разрешение, это зависит от [выполнения клубом условий] экономического контроля».
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А Месси предлагают 25 после вычета, 50 короче, это даже шажище. Осталось еще кого-то слить.
ну это даже не шаг и не шажок