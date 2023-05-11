Хавьер ТЕБАС: «Уход Бускетса – начало пути к возвращению Месси»

Президент Ла Лиги Хавьер Тебас заявил, что уход Серхио Бускетса из «Барселоны» повышает шансы каталонцев вернуть Лионеля Месси:

«Уход Бускетса – это начало пути к возвращению Месси. Но до конца пути им еще предстоит пройти много метров.

Не я дам «Барсе» разрешение, это зависит от [выполнения клубом условий] экономического контроля».