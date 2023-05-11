Лига Европы11 мая 2023, 22:03 |
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Рома – Байер. Видео голов и обзор матча (обновляется)
Первый матч полуфинала Лиги Европы
11 мая 2023, 22:03 |
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Сегодня, 11 мая «Рома» в первом матче полуфинала Лиги Европы на «Стадио Олимпико» примет «Байер». Начало матча – в 22:00 по Киеву.
Стали известны стартовые составы команд на матч:
«Рома»: Руй Патрисиу, Манчини, Кристанте, Ибаньес, Спинаццола, Пеллегрини, Матич, Бове, Зеки Челик, Белотти, Абрахам
«Байер»: Градецки, Инкапье, Та, Тапсоба, Кассуну, Фримпонг, Андрих, Паласиос, Вирц, Диаби, Гложек
Вашему вниманию обзор самых ярких моментов матча:
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