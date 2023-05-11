Андрей ШЕВЧЕНКО: «Ни один российский спортсмен не должен соревноваться»

Легенда украинского футбола Андрей Шевченко в интервью французским СМИ выступил за полное отстранение российских и белорусских спортсменов:

«Спасибо за предоставленную мне возможность говорить об Украине. Ситуация не поменялась. Война продолжается, изо дня в день гибнут люди, гибнут дети. Это действительно тяжело, но я горжусь, очень горжусь своей страной и своим народом. Как и армией. За то, как она борется и защищает нас. Горжусь тем, как страна борется за демократию.

Я выразил свою позицию еще в начале войны. Ни один российский или белорусский спортсмен не должен участвовать в каких-либо спортивных соревнованиях, олимпийских или нет, в любой точке мира, пока не закончилась война.

Почему? Потому что это принцип. Почему это принцип для меня, а не для всех? Пока мы разговариваем, они убивают наших людей, убивают детей. Мы боремся за свое выживание, чтобы сохранить имя Украины, свою идентичность, свой язык».

Отметим, что вчера Шевченко был замечен на трибунах «Сан-Сиро» рядом с Новаком Джоковичем, который поддерживает возвращение россиян в мировой спорт.