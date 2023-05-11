Підтримай кіберзахист Збройних Сил України
50 млн грн
Підтримати

  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. Лига конференций. Стартовые составы на матч Вест Хэм – АЗ Алкмар
Лига конференций
11 мая 2023, 21:05 | Обновлено 11 мая 2023, 21:16
155
0

Лига конференций. Стартовые составы на матч Вест Хэм – АЗ Алкмар

Старт поединка запланирован на 11 мая 22:00 по киевскому времени

11 мая 2023, 21:05 | Обновлено 11 мая 2023, 21:16
155
0
Лига конференций. Стартовые составы на матч Вест Хэм – АЗ Алкмар
ФК Вест Хэм

11 мая на «Лондон Стэдиум» пройдет первый матч 1/2 финала Лиги конференций, в котором «Вест Хэм» встретится с «АЗ Алкмаар».

  • Все самые яркие моменты матча доступны в режиме Live в Telegram Sport.ua

Старт поединка запланирован на 22:00 по киевскому времени.

Стартовые составы на матч Вест Хэм – АЗ Алкмар

По теме:
Вест Хэм – АЗ Алкмар, Фиорентина – Базель. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
Рома – Байер. Пеллегрини и Вирц выйдут в основе
Полуфинал Лиги Европы. Стартовые составы на матч Юве – Севилья
АЗ Алкмаар Вест Хэм Лига конференций стартовые составы
Источник Sport.ua
Оцените материал
(1)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

ВИДЕО. Днепру-1 дали пенальти, Ротань пошел разбираться и получил красную
Футбол | 11 мая 2023, 13:23 19
ВИДЕО. Днепру-1 дали пенальти, Ротань пошел разбираться и получил красную
ВИДЕО. Днепру-1 дали пенальти, Ротань пошел разбираться и получил красную

Довбик забил 22-й гол

Спрячьте все, бл***. Богуслаев попросил включить его в обмен с рф
Война | 11 мая 2023, 02:23 11
Спрячьте все, бл***. Богуслаев попросил включить его в обмен с рф
Спрячьте все, бл***. Богуслаев попросил включить его в обмен с рф

Экс-глава Мотор Сич блокировал передачу вертолета украинским военным

ВИДЕО. Скандальный эпизод. Днепр-1 пытается доказать фол на Назаренко
Футбол | 11.05.2023, 18:41
ВИДЕО. Скандальный эпизод. Днепр-1 пытается доказать фол на Назаренко
ВИДЕО. Скандальный эпизод. Днепр-1 пытается доказать фол на Назаренко
Двоевластие Шахтера и Днепра-1 сорвалось. Ситуация в таблице УПЛ
Футбол | 11.05.2023, 14:55
Двоевластие Шахтера и Днепра-1 сорвалось. Ситуация в таблице УПЛ
Двоевластие Шахтера и Днепра-1 сорвалось. Ситуация в таблице УПЛ
Суд продлил отстранение Павелко. Кто сменил его на должности президента УАФ
Футбол | 11.05.2023, 19:37
Суд продлил отстранение Павелко. Кто сменил его на должности президента УАФ
Суд продлил отстранение Павелко. Кто сменил его на должности президента УАФ
Комментарии 0
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
ПОПУЛЯРНЫЕ НОВОСТИ
Шевченко сидит на трибунах с Джоковичем, который поддерживает рф в спорте
Шевченко сидит на трибунах с Джоковичем, который поддерживает рф в спорте
10.05.2023, 22:52 20
Футбол
Шахтер не сможет играть еврокубковые матчи в Варшаве. Названо новое место
Шахтер не сможет играть еврокубковые матчи в Варшаве. Названо новое место
09.05.2023, 21:29 8
Футбол
Цуренко в первом раунде турнира в Риме обыграла Свитолину
Цуренко в первом раунде турнира в Риме обыграла Свитолину
10.05.2023, 18:10 7
Теннис
Мирон МАРКЕВИЧ: «Наверное, Ярославский уже отошел от футбола»
Мирон МАРКЕВИЧ: «Наверное, Ярославский уже отошел от футбола»
10.05.2023, 21:00 7
Футбол
Чемпионат мира по хоккею. Календарь и результаты матчей (обновляется)
Чемпионат мира по хоккею. Календарь и результаты матчей (обновляется)
11.05.2023, 12:12 2
Хоккей
ВИДЕО. Де Брюйне мощным ударом сравнял счет для Манчестер Сити
ВИДЕО. Де Брюйне мощным ударом сравнял счет для Манчестер Сити
09.05.2023, 23:35
Футбол
Льюис сделал прогноз на потенциальный бой Усика с Фьюри
Льюис сделал прогноз на потенциальный бой Усика с Фьюри
10.05.2023, 13:40 6
Бокс
Прощальный матч Селезнева: названы дата и место проведения
Прощальный матч Селезнева: названы дата и место проведения
10.05.2023, 12:44 18
Футбол
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем
Продолжая просматривать SPORT.UA, Вы подтверждаете, что ознакомились с Политикой конфиденциальности