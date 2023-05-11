Лига конференций11 мая 2023, 21:05 | Обновлено 11 мая 2023, 21:16
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Лига конференций. Стартовые составы на матч Вест Хэм – АЗ Алкмар
Старт поединка запланирован на 11 мая 22:00 по киевскому времени
11 мая 2023, 21:05 | Обновлено 11 мая 2023, 21:16
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11 мая на «Лондон Стэдиум» пройдет первый матч 1/2 финала Лиги конференций, в котором «Вест Хэм» встретится с «АЗ Алкмаар».
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Старт поединка запланирован на 22:00 по киевскому времени.
Стартовые составы на матч Вест Хэм – АЗ Алкмар
Your Hammers to face AZ Alkmaar ⚒️ pic.twitter.com/BI5jGsKwp0— West Ham United (@WestHam) May 11, 2023
😤 𝗟𝗲𝘁'𝘀 𝗴𝗲𝘁 𝗶𝘁! #AZ #whuaz #UECL pic.twitter.com/lwO8UijgLy— AZ (@AZAlkmaar) May 11, 2023
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