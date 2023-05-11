Лига конференций. Стартовые составы на матч Вест Хэм – АЗ Алкмар

11 мая на «Лондон Стэдиум» пройдет первый матч 1/2 финала Лиги конференций, в котором «Вест Хэм» встретится с «АЗ Алкмаар».

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Старт поединка запланирован на 22:00 по киевскому времени.

Стартовые составы на матч Вест Хэм – АЗ Алкмар