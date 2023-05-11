Рома – Байер. Пеллегрини и Вирц выйдут в основе

Сегодня, 11 мая «Рома» в первом матче полуфинала Лиги Европы на «Стадио Олимпико» примет «Байер». Начало матча – в 22:00 по Киеву.

Стали известны стартовые составы команд на матч:

«Рома»: Руй Патрисиу, Манчини, Кристанте, Ибаньес, Спинаццола, Пеллегрини, Матич, Бове, Зеки Челик, Белотти, Абрахам

«Байер»: Градецки, Инкапье, Та, Тапсоба, Кассуну, Фримпонг, Андрих, Паласиос, Вирц, Диаби, Гложек