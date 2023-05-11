Підтримай кібервплив Збройних Сил України
50 млн грн
Підтримати

  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. Рома – Байер. Пеллегрини и Вирц выйдут в основе
Лига Европы
11 мая 2023, 21:02 |
181
0

Рома – Байер. Пеллегрини и Вирц выйдут в основе

Стали известны составы команд

11 мая 2023, 21:02 |
181
0
Рома – Байер. Пеллегрини и Вирц выйдут в основе
ФК Байер

Сегодня, 11 мая «Рома» в первом матче полуфинала Лиги Европы на «Стадио Олимпико» примет «Байер». Начало матча – в 22:00 по Киеву.

Стали известны стартовые составы команд на матч:

«Рома»: Руй Патрисиу, Манчини, Кристанте, Ибаньес, Спинаццола, Пеллегрини, Матич, Бове, Зеки Челик, Белотти, Абрахам

«Байер»: Градецки, Инкапье, Та, Тапсоба, Кассуну, Фримпонг, Андрих, Паласиос, Вирц, Диаби, Гложек

По теме:
Ювентус – Севилья. Видео голов и обзор матча (обновляется)
Рома – Байер. Видео голов и обзор матча (обновляется)
Рома – Байер. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
Рома Рим Байер Рома - Байер Лига Европы стартовые составы
Источник УЕФА
Оцените материал
(1)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Неиспользованная возможность. Днепр-1 не сумел переиграть Александрию
Футбол | 11 мая 2023, 14:52 96
Неиспользованная возможность. Днепр-1 не сумел переиграть Александрию
Неиспользованная возможность. Днепр-1 не сумел переиграть Александрию

Спорный пенальти не помог команде Александра Кучера завоевать важные три очка

Зинченко выбыл до конца сезона из-за травмы
Футбол | 11 мая 2023, 20:20 3
Зинченко выбыл до конца сезона из-за травмы
Зинченко выбыл до конца сезона из-за травмы

Участие в следующих матчах сборной Украины также под вопросом

ВИДЕО. Джеко и Мхитарян шокировали Милан в дебюте полуфинала ЛЧ
Футбол | 10.05.2023, 22:17
ВИДЕО. Джеко и Мхитарян шокировали Милан в дебюте полуфинала ЛЧ
ВИДЕО. Джеко и Мхитарян шокировали Милан в дебюте полуфинала ЛЧ
Спрячьте все, бл***. Богуслаев попросил включить его в обмен с рф
Война | 11.05.2023, 02:23
Спрячьте все, бл***. Богуслаев попросил включить его в обмен с рф
Спрячьте все, бл***. Богуслаев попросил включить его в обмен с рф
Шевченко сидит на трибунах с Джоковичем, который поддерживает рф в спорте
Футбол | 10.05.2023, 22:52
Шевченко сидит на трибунах с Джоковичем, который поддерживает рф в спорте
Шевченко сидит на трибунах с Джоковичем, который поддерживает рф в спорте
Комментарии 0
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
ПОПУЛЯРНЫЕ НОВОСТИ
Льюис сделал прогноз на потенциальный бой Усика с Фьюри
Льюис сделал прогноз на потенциальный бой Усика с Фьюри
10.05.2023, 13:40 6
Бокс
ВИДЕО. Скандал в ЛЧ? Гол Де Брюйне в ворота Реала был засчитан ошибочно
ВИДЕО. Скандал в ЛЧ? Гол Де Брюйне в ворота Реала был засчитан ошибочно
10.05.2023, 07:39 33
Футбол
Двоевластие Шахтера и Днепра-1 сорвалось. Ситуация в таблице УПЛ
Двоевластие Шахтера и Днепра-1 сорвалось. Ситуация в таблице УПЛ
11.05.2023, 14:55 7
Футбол
Ничья Реала и Ман Сити, Шахтер лишился Варшавы, мегаконтракт для Месси
Ничья Реала и Ман Сити, Шахтер лишился Варшавы, мегаконтракт для Месси
10.05.2023, 06:03
Другие виды
ВИДЕО. Де Брюйне мощным ударом сравнял счет для Манчестер Сити
ВИДЕО. Де Брюйне мощным ударом сравнял счет для Манчестер Сити
09.05.2023, 23:35
Футбол
Впервые в истории. Реал пробился в финал четырех Евролиги, уступая 0:2
Впервые в истории. Реал пробился в финал четырех Евролиги, уступая 0:2
11.05.2023, 04:45
Баскетбол
Чемпионат мира по хоккею. Календарь и результаты матчей (обновляется)
Чемпионат мира по хоккею. Календарь и результаты матчей (обновляется)
11.05.2023, 12:12 2
Хоккей
Не Фергюсон, а Моуриньо – шестой. Определен лучший тренер XXI века
Не Фергюсон, а Моуриньо – шестой. Определен лучший тренер XXI века
09.05.2023, 20:50 24
Футбол
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем
Продолжая просматривать SPORT.UA, Вы подтверждаете, что ознакомились с Политикой конфиденциальности