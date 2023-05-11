Фиорентина – Базель. Йович остался в запасе

Сегодня, 11 мая «Фиорентина» в первом матче полуфинала Лиги конференций на «Артемио Франки» примет «Базель». Начало матча – в 22:00 по Киеву.

Стали известны составы команд на матч:

«Фиорентина»: Терраччано, Бираги, Раньери, Мартинес Куарта, Додо, Бонавентура, Амрабат, Мандрагора, Гонсалес, Кабрал, Иконе

«Базель»: Нитц, Пельмар, Нуху, М. Ланг, Калафиори, Бургер, Джака, Диуф, Ндойе, Амдуни, Аугустин