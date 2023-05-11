Лига конференций11 мая 2023, 20:46 |
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Фиорентина – Базель. Йович остался в запасе
Стали известны составы команд
11 мая 2023, 20:46 |
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Сегодня, 11 мая «Фиорентина» в первом матче полуфинала Лиги конференций на «Артемио Франки» примет «Базель». Начало матча – в 22:00 по Киеву.
Стали известны составы команд на матч:
«Фиорентина»: Терраччано, Бираги, Раньери, Мартинес Куарта, Додо, Бонавентура, Амрабат, Мандрагора, Гонсалес, Кабрал, Иконе
«Базель»: Нитц, Пельмар, Нуху, М. Ланг, Калафиори, Бургер, Джака, Диуф, Ндойе, Амдуни, Аугустин
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