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  4. На рекорд? Днепр-1 имеет 3-ю в истории голевую серию по продолжительности
Украина. Премьер лига
11 мая 2023, 17:14 | Обновлено 11 мая 2023, 17:24
309
1

На рекорд? Днепр-1 имеет 3-ю в истории голевую серию по продолжительности

Команда Александра Кучера стабильно огорчает соперников

11 мая 2023, 17:14 | Обновлено 11 мая 2023, 17:24
309
1
На рекорд? Днепр-1 имеет 3-ю в истории голевую серию по продолжительности
СК Днепр-1

В четверг, 11 мая, в отложенном матче 1-го тура УПЛ «Днепр-1» в Ужгороде сыграл вничью с «Александрией» – 1:1.

Поразив ворота александрийской команды, «Днепр-1» довел свою нынешнюю голевую серию до 9-ти матчей. Началась она 18 марта этого года в поединке с «Вересом» (1:0). В проведенных играх футболисты «Днепра-1» забили в общей сложности 24 гола.

Текущая голевая серия «Днепра-1» – третья в его клубной истории. Рекордная серия насчитывает 21 поединок с забитыми голами. Началась она 1 ноября 2021 года и продолжалась до 12 марта этого года. Прервалась череда матчей в игре с «Динамо» Киев (0:1).

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Источник УПЛ
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simon andre
Судьи за уши тянут Днепр минус один.
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