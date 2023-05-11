На рекорд? Днепр-1 имеет 3-ю в истории голевую серию по продолжительности

В четверг, 11 мая, в отложенном матче 1-го тура УПЛ «Днепр-1» в Ужгороде сыграл вничью с «Александрией» – 1:1.

Поразив ворота александрийской команды, «Днепр-1» довел свою нынешнюю голевую серию до 9-ти матчей. Началась она 18 марта этого года в поединке с «Вересом» (1:0). В проведенных играх футболисты «Днепра-1» забили в общей сложности 24 гола.

Текущая голевая серия «Днепра-1» – третья в его клубной истории. Рекордная серия насчитывает 21 поединок с забитыми голами. Началась она 1 ноября 2021 года и продолжалась до 12 марта этого года. Прервалась череда матчей в игре с «Динамо» Киев (0:1).