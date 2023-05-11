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  4. ФОТО. Усиление для защиты Шахтера. Кличко встретился с Срной и Палкиным
Украина. Премьер лига
11 мая 2023, 17:23 |
924
2

ФОТО. Усиление для защиты Шахтера. Кличко встретился с Срной и Палкиным

Спортивный директор донецкого клуба опубликовал пост в своем Instagram

11 мая 2023, 17:23 |
924
2
ФОТО. Усиление для защиты Шахтера. Кличко встретился с Срной и Палкиным
Getty Images/Global Images Ukraine. Дарио Срна

Спортивный директор донецкого футбольного клуба «Шахтер» Дарио Срна опубликовал фотографию вместе с мэром Киева Виталием Кличко и генеральным директором «горняков» Сергеем Палкиным:

«Сегодня мне было очень приятно встретиться с Виталием Кличко – удивительным спортсменом и невероятным чемпионом. Как мэр Киева, он проделал большую работу, защищая город и помогая Украине бороться с российской армией. Желаю всего наилучшего Виталию Кличко».

Срна и Палкин подарили легендарному украинскому боксеру футболку «Шахтера» с номером 32.

ФОТО. Усиление для защиты Шахтера. Кличко встретился с Срной и Палкиным

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Сергей Палкин Дарио Срна Виталий Кличко Шахтер Донецк фото
Источник Instagram
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Комментарии 2
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avk2307
Судя по фото Кличко даже в руки не хочет брать эту футболку
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0
Xzibit11
Уже подмазываются кроты в Киеве, скоро им выделят землю под стадион
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-1
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