Спортивный директор донецкого футбольного клуба «Шахтер» Дарио Срна опубликовал фотографию вместе с мэром Киева Виталием Кличко и генеральным директором «горняков» Сергеем Палкиным:

«Сегодня мне было очень приятно встретиться с Виталием Кличко – удивительным спортсменом и невероятным чемпионом. Как мэр Киева, он проделал большую работу, защищая город и помогая Украине бороться с российской армией. Желаю всего наилучшего Виталию Кличко».

Срна и Палкин подарили легендарному украинскому боксеру футболку «Шахтера» с номером 32.

ФОТО. Усиление для защиты Шахтера. Кличко встретился с Срной и Палкиным