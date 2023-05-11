ФОТО. Усиление для защиты Шахтера. Кличко встретился с Срной и Палкиным
Спортивный директор донецкого клуба опубликовал пост в своем Instagram
Спортивный директор донецкого футбольного клуба «Шахтер» Дарио Срна опубликовал фотографию вместе с мэром Киева Виталием Кличко и генеральным директором «горняков» Сергеем Палкиным:
«Сегодня мне было очень приятно встретиться с Виталием Кличко – удивительным спортсменом и невероятным чемпионом. Как мэр Киева, он проделал большую работу, защищая город и помогая Украине бороться с российской армией. Желаю всего наилучшего Виталию Кличко».
Срна и Палкин подарили легендарному украинскому боксеру футболку «Шахтера» с номером 32.
ФОТО. Усиление для защиты Шахтера. Кличко встретился с Срной и Палкиным
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