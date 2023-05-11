Логинов сыграл в матче Днепр-1 - Александрия за две команды

В доигровке поединка первого тура УПЛ «Днепр-1» - «Александрия» (1:1) в стартовом составе команды Руслана Ротаня на поле вышел защитник Сергей Логинов. Интересно, что 23 ноября, когда этот матч начался, Логинов находился в стартовом протоколе «Днепра-1» и отыграл девять минут за днепрян. После этого матч был остановлен из-за воздушной тревоги и было принято решение доиграть его весной.

В феврале «Александрия» арендовала Логинова у «Днепра-1» и Руслан Ротань выпустил его в стартовом составе. Очевидно, клубы договорились между собой, что Логинов сможет сыграть против своей бывшей команды.

Отметим, что согласно регламенту, в состав команд, которые доигрывают матч через некоторое время, могут быть внесены любые футболисты, заявленные на сезон на момент проведения доигрывания матча, независимо от того, были ли они в составе на момент начала прекращенной встречи. При этом игроки, которые выходили в старте 23 ноября, не могли оказаться в резерве сейчас. Кроме того, сегодня не могли бы сыграть дисквалифицированные на тот момент исполнители. Эти ограничения не касались Сергея Логинова.