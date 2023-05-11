Сергей КРАВЧЕНКО: «Ротаня спровоцировали, он не сдержался»

«Александрия» вслед за «Шахтером» отобрала очки у еще одного лидера чемпионата. Всего же команда Ротаня завершила вничью 9-й из 12-ти поединков этой весной.

После игры с «Днепром-1» ассистент главного тренера «Александрии» Руслана Ротаня – Сергей Кравченко – ответил на вопросы журналистов.

– Насколько вы удовлетворены результатом и качеством сегодняшней игры?

– Довольны и качеством, и результатом. Мы хотели выиграть, но и ничья с лидером чемпионата – хороший результат. И считаю – что закономерен.

– У вас уже есть понимание того, что команда близка к выходу в еврокубки?

– Да, есть понимание этого. Более того, есть задача попасть в еврокубки, поэтому каждое очко для нас важно. Для нас, нашей команды. Тем более одно очко, добытое с лидером. Мы отобрали очки и от «Шахтера», и от «Днепра-1», борющихся за чемпионство. Но это их дела. У нас свои цели.

– Что за конфликт случился между командами в первом тайме?

– Главный тренер Руслан Петрович после назначения пенальти был недоволен решением судьи. Это обычные эмоции. А с лавки «Днепра-1» его провоцировали. Мы все – живые люди, все – на эмоциях. Тем более, после такого решения. Поэтому произошло то, что произошло. Спровоцировали главного тренера, он не сдержался.