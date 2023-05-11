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  4. Сергей КРАВЧЕНКО: «Ротаня спровоцировали, он не сдержался»
Украина. Премьер лига
11 мая 2023, 15:54 | Обновлено 11 мая 2023, 16:06
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Сергей КРАВЧЕНКО: «Ротаня спровоцировали, он не сдержался»

Ассистент Руслана Ротаня прокомментировал поединок с «Днепром-1» (1:1)

11 мая 2023, 15:54 | Обновлено 11 мая 2023, 16:06
1012
2
Сергей КРАВЧЕНКО: «Ротаня спровоцировали, он не сдержался»
ua-football. Cергей Кравченко

«Александрия» вслед за «Шахтером» отобрала очки у еще одного лидера чемпионата. Всего же команда Ротаня завершила вничью 9-й из 12-ти поединков этой весной.

После игры с «Днепром-1» ассистент главного тренера «Александрии» Руслана Ротаня – Сергей Кравченко – ответил на вопросы журналистов.

– Насколько вы удовлетворены результатом и качеством сегодняшней игры?
– Довольны и качеством, и результатом. Мы хотели выиграть, но и ничья с лидером чемпионата – хороший результат. И считаю – что закономерен.

– У вас уже есть понимание того, что команда близка к выходу в еврокубки?
– Да, есть понимание этого. Более того, есть задача попасть в еврокубки, поэтому каждое очко для нас важно. Для нас, нашей команды. Тем более одно очко, добытое с лидером. Мы отобрали очки и от «Шахтера», и от «Днепра-1», борющихся за чемпионство. Но это их дела. У нас свои цели.

– Что за конфликт случился между командами в первом тайме?
– Главный тренер Руслан Петрович после назначения пенальти был недоволен решением судьи. Это обычные эмоции. А с лавки «Днепра-1» его провоцировали. Мы все – живые люди, все – на эмоциях. Тем более, после такого решения. Поэтому произошло то, что произошло. Спровоцировали главного тренера, он не сдержался.

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Александрия Сергей Кравченко
Источник UA-Football
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Комментарии 2
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moysha
Ротань з таким піжонством, понтами  і агресією пішов щось виясняти, то такому мудаку дискваліфікацію дати до кінця сезону. А до збірних і близько не допускати.
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+3
fitnes_sports066
Красная по делу, пусть нервы лечит.
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0
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