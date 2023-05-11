Александр НАЗАРЕНКО: «Это 100% пенальти. И судья мне это сказал»

Хавбек «Днепра-1» Александр Назаренко оценил матч чемпионата Украины против «Александрии» (1:1). Игрок стал участником самого спорного эпизода, когда полузащитник заработал пенальти, который реализовал Артем Довбик.

«На мой взгляд, это 100% пенальти, потому что соперник схватил за плечо. И судья в перерыве мне это же сказал, поэтому 100% пенальти. Мог ли я устоять? Возможно, но я прыгал и пытался дотянуться до мяча, а соперник меня завалил. Я почувствовал, как на меня положили руку, потянули вниз и я упал».

«Рефери это увидел и поставил пенальти. «Александрия» – хорошая команда, и «Шахтер» у них тоже не сумел выиграть. Жаль, что потеряли два очка, но впереди еще есть матчи», – сказал Назаренко.