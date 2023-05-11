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  4. Александр НАЗАРЕНКО: «Это 100% пенальти. И судья мне это сказал»
Украина. Премьер лига
11 мая 2023, 15:26 |
1617
22

Александр НАЗАРЕНКО: «Это 100% пенальти. И судья мне это сказал»

Хавбек оценил спорный момент

11 мая 2023, 15:26 |
1617
22
Александр НАЗАРЕНКО: «Это 100% пенальти. И судья мне это сказал»
ФК Днепр-1. Александр Назаренко

Хавбек «Днепра-1» Александр Назаренко оценил матч чемпионата Украины против «Александрии» (1:1). Игрок стал участником самого спорного эпизода, когда полузащитник заработал пенальти, который реализовал Артем Довбик.

«На мой взгляд, это 100% пенальти, потому что соперник схватил за плечо. И судья в перерыве мне это же сказал, поэтому 100% пенальти. Мог ли я устоять? Возможно, но я прыгал и пытался дотянуться до мяча, а соперник меня завалил. Я почувствовал, как на меня положили руку, потянули вниз и я упал».

«Рефери это увидел и поставил пенальти. «Александрия» – хорошая команда, и «Шахтер» у них тоже не сумел выиграть. Жаль, что потеряли два очка, но впереди еще есть матчи», – сказал Назаренко.

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Александрия Днепр-1 Днепр-1 - Александрия Александр Назаренко
Источник Профутбол Digital
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Комментарии 22
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BUROSTAVOK
Та все зрозуміло,хотіли НАЛЄГКЄ проскочити 1 пеналь вдарити і все???
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+3
fourth place
И судья это сказал ?
 А Красников тоже сказал судейке  своей  ставь пенальти фейковые они будут сто процентные 
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+2
Springfield
Тогда зачем лежал как жаба на асфальте,  расставив руки самолётиком?   Встал бы и пошёл к Долбику.   Который регулярно в атаке ложит на всех руки.  Как вчера Джеко,  который буквально вдавил защитника в землю перед ударом.))) 
Тогда бы все увидели что  и футболка в порядке, а не как у Келси.
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+1
Юрий Терейковський
Згада фразу з фільму "Иван Васильевич меняет профессию"  "Меня терзают смутные сомнения"!Якщо такі пенальти ставлять, то в нас скоро буде не футбольний матч, а серія пенальти. Такі пенальти можно ставити при кожній передачи, при кожному навісі.  А зіраз буде скандал, і знову Дніпро-1. Який бардак в нашому футболі!!! То в том туре з Черноморцем, то в цьому тури.
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0
Remark
Там 100% пенка. Не...й своими граблями тянуть игроков в нападении. А с какой силой тянул - это уже не важно. Важен сам факт нарушения!
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0
Calm
Я гадав він просто недолугий, а він - тупий😂
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-1
Показать Скрыть 1 ответ
bolelschik
Именно, так и следовало это оценивать - чуть-чуть дернул за плечо сзади и  соперник упал
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-1
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Sunrise
15-35 - боты зашли и проставили минусы. 15-40 - и ботов  с минусами уже нет, перерыв на обед Какие же жалкие)
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-2
u6464u
чому ж арбітр  матчу не послідовний ,був , у другому таймі куди очевидніший момент був у штрафному майданчику Дніпра коли затримали та повалили гравця Сашки , але тут так званий арбітр ні пари з уст . 
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-3
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solart1964
Хоть бы не позорился. Почувствовал руку и упал. Вот в это я верю свято...)
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-3
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сергей богданов
Это испанский стыд, а не пенальти!
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-4
Sunrise
Т.е. тебя потянули вниз и ты улетел вперед с раскинутыми руками? Давай я тебя реально потяну за плечо и посмотрим как ты повторишь этот трюк)))
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-5
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