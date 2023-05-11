Підтримай кібервплив Збройних Сил України
50 млн грн
Підтримати

  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. Александрия подтвердила свою проблематичность для Днепра-1
Украина. Премьер лига
11 мая 2023, 15:12 | Обновлено 11 мая 2023, 15:18
284
1

Александрия подтвердила свою проблематичность для Днепра-1

Команда Александра Кучера не смогла обыграть александрийскую команду

11 мая 2023, 15:12 | Обновлено 11 мая 2023, 15:18
284
1
Александрия подтвердила свою проблематичность для Днепра-1
СК Днепр-1

В отложенном матче 1-го тура Украинской Премьер-лиги сезона-2022/2023 «Днепр-1» не смог добиться победы над «Александрией». Встреча завершилась вничью 1:1.

«Александрия» стала первой командой, которую подопечные Александра Кучера не смогли обыграть ни разу в двух поединках сезона. Напомним, в матче второго круга нынешней кампании «Днепр-1» и «Александрия» сыграли 4 марта этого года вничью 2:2.

Повторить успех «Александрии» во встречах с «Днепром-1» в УПЛ-2022/2023 еще могут полтавская «Ворскла» (1:1 в матче 13-го тура) и «Кривбасс» (победил 2:1 в 15-м туре). С полтавской командой днепряне встретятся в 28-м туре (24 мая), а с криворожской – в 30-м (3 июня).

По теме:
Сергей КРАВЧЕНКО: «Ротаня спровоцировали, он не сдержался»
Александр КУЧЕР: «Причем здесь наша тренерская скамейка? Я не понимаю»
Днепр-1 – Александрия – 1:1. Пенальти, удаление Ротаня и ничья. Обзор матча
чемпионат Украины по футболу Украинская Премьер-лига Днепр-1 Днепр-1 - Александрия Александрия - Днепр-1 Александрия
Источник Sport.ua
Оцените материал
(3)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

ФОТО. Российский клуб украл эмблему Днепра
Футбол | 10 мая 2023, 17:08 12
ФОТО. Российский клуб украл эмблему Днепра
ФОТО. Российский клуб украл эмблему Днепра

Подобные новости уже не удивляют

Мирон МАРКЕВИЧ: «Цыганков раскрылся и надолго не задержится в Жироне»
Футбол | 10 мая 2023, 19:59 7
Мирон МАРКЕВИЧ: «Цыганков раскрылся и надолго не задержится в Жироне»
Мирон МАРКЕВИЧ: «Цыганков раскрылся и надолго не задержится в Жироне»

Специалист оценил перспективы украинского хавбека

ОФИЦИАЛЬНО. Евгений Селезнев завершил футбольную карьеру
Футбол | 11.05.2023, 12:06
ОФИЦИАЛЬНО. Евгений Селезнев завершил футбольную карьеру
ОФИЦИАЛЬНО. Евгений Селезнев завершил футбольную карьеру
Де Дзерби нарасхват. Где окажется экс-тренер Шахтера в следующем сезоне
Футбол | 11.05.2023, 16:06
Де Дзерби нарасхват. Где окажется экс-тренер Шахтера в следующем сезоне
Де Дзерби нарасхват. Где окажется экс-тренер Шахтера в следующем сезоне
ВИДЕО. Днепру-1 дали пенальти, Ротань пошел разбираться и получил красную
Футбол | 11.05.2023, 13:23
ВИДЕО. Днепру-1 дали пенальти, Ротань пошел разбираться и получил красную
ВИДЕО. Днепру-1 дали пенальти, Ротань пошел разбираться и получил красную
Комментарии 1
Популярные
Новые
Старые
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
⬆️
Это откуда смотреть.  Днепр-1 всего раз выиграл у Александрии в 2021 году.   А до этого было 3 победы александрийцев.  Получается это Днепр-1 отбирает очки у них.
Ответить
+1
ПОПУЛЯРНЫЕ НОВОСТИ
Ничья Реала и Ман Сити, Шахтер лишился Варшавы, мегаконтракт для Месси
Ничья Реала и Ман Сити, Шахтер лишился Варшавы, мегаконтракт для Месси
10.05.2023, 06:03
Другие виды
Ястремская програла Калинской в первом раунде основы в Риме
Ястремская програла Калинской в первом раунде основы в Риме
10.05.2023, 23:26 8
Теннис
Дерек Боатенг в Днепре: валял дурака, засудил клуб, ушел из-за убийства
Дерек Боатенг в Днепре: валял дурака, засудил клуб, ушел из-за убийства
10.05.2023, 12:09 3
Футбол
Прощальный матч Селезнева: названы дата и место проведения
Прощальный матч Селезнева: названы дата и место проведения
10.05.2023, 12:44 18
Футбол
ВИДЕО. Скандал в ЛЧ? Гол Де Брюйне в ворота Реала был засчитан ошибочно
ВИДЕО. Скандал в ЛЧ? Гол Де Брюйне в ворота Реала был засчитан ошибочно
10.05.2023, 07:39 31
Футбол
Шевченко сидит на трибунах с Джоковичем, который поддерживает рф в спорте
Шевченко сидит на трибунах с Джоковичем, который поддерживает рф в спорте
10.05.2023, 22:52 17
Футбол
Менеджер Ломаченко: «Василий не просто так вышел на бой за все титулы»
Менеджер Ломаченко: «Василий не просто так вышел на бой за все титулы»
10.05.2023, 12:07 4
Бокс
Цуренко в первом раунде турнира в Риме обыграла Свитолину
Цуренко в первом раунде турнира в Риме обыграла Свитолину
10.05.2023, 18:10 7
Теннис
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем
Продолжая просматривать SPORT.UA, Вы подтверждаете, что ознакомились с Политикой конфиденциальности