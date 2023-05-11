Александрия подтвердила свою проблематичность для Днепра-1

В отложенном матче 1-го тура Украинской Премьер-лиги сезона-2022/2023 «Днепр-1» не смог добиться победы над «Александрией». Встреча завершилась вничью 1:1.

«Александрия» стала первой командой, которую подопечные Александра Кучера не смогли обыграть ни разу в двух поединках сезона. Напомним, в матче второго круга нынешней кампании «Днепр-1» и «Александрия» сыграли 4 марта этого года вничью 2:2.

Повторить успех «Александрии» во встречах с «Днепром-1» в УПЛ-2022/2023 еще могут полтавская «Ворскла» (1:1 в матче 13-го тура) и «Кривбасс» (победил 2:1 в 15-м туре). С полтавской командой днепряне встретятся в 28-м туре (24 мая), а с криворожской – в 30-м (3 июня).