Двоевластие Шахтера и Днепра-1 сорвалось. Ситуация в таблице УПЛ
Команда из Днепра не смогла настичь «горняков»
Днепровский «Днепр-1» в отложенном матче 1-го тура Украинской Премьер-лиги в Ужгороде сыграл вничью 1:1 с «Александрией».
Взяв одно очко, подопечные Александра Кучера в таблице УПЛ, как и прежде, занимают 2-е место, имея в активе 58 пунктов. «Днепр-1», если бы обыграл «Александрию», то смог сравняться по набранным очкам с донецким «Шахтером», у которого 60 пунктов. Однако этого не случилось – двоевластие клубов сорвалось.
Напомним, в предстоящий уик-энд в рамках 26-го тура чемпионата Украины «Шахтер» 13 мая сыграет во Львове с «Ингульцом» в номинально выездном поединке, а «Днепр-1» 15-го числа в гостях померится силами с «Минаем».
Турнирная таблица УПЛ
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