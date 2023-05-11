Підтримай кібербезпеку Збройних Сил України
50 млн грн
Підтримати

  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. Двоевластие Шахтера и Днепра-1 сорвалось. Ситуация в таблице УПЛ
Украина. Премьер лига
11 мая 2023, 14:51 | Обновлено 11 мая 2023, 14:54
2717
7

Двоевластие Шахтера и Днепра-1 сорвалось. Ситуация в таблице УПЛ

Команда из Днепра не смогла настичь «горняков»

11 мая 2023, 14:51 | Обновлено 11 мая 2023, 14:54
2717
7
Двоевластие Шахтера и Днепра-1 сорвалось. Ситуация в таблице УПЛ
СК Днепр-1

Днепровский «Днепр-1» в отложенном матче 1-го тура Украинской Премьер-лиги в Ужгороде сыграл вничью 1:1 с «Александрией».

Взяв одно очко, подопечные Александра Кучера в таблице УПЛ, как и прежде, занимают 2-е место, имея в активе 58 пунктов. «Днепр-1», если бы обыграл «Александрию», то смог сравняться по набранным очкам с донецким «Шахтером», у которого 60 пунктов. Однако этого не случилось – двоевластие клубов сорвалось.

Напомним, в предстоящий уик-энд в рамках 26-го тура чемпионата Украины «Шахтер» 13 мая сыграет во Львове с «Ингульцом» в номинально выездном поединке, а «Днепр-1» 15-го числа в гостях померится силами с «Минаем».

Турнирная таблица УПЛ

По теме:
Сергей КРАВЧЕНКО: «Ротаня спровоцировали, он не сдержался»
Александр КУЧЕР: «Причем здесь наша тренерская скамейка? Я не понимаю»
Днепр-1 – Александрия – 1:1. Пенальти, удаление Ротаня и ничья. Обзор матча
Украинская Премьер-лига чемпионат Украины по футболу Днепр-1 Шахтер Донецк Александрия
Источник Sport.ua
Оцените материал
(7)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Милан – Интер – 0:2. Мячи Джеко и Мхитаряна. Видео голов и обзор матча
Футбол | 10 мая 2023, 23:59 1
Милан – Интер – 0:2. Мячи Джеко и Мхитаряна. Видео голов и обзор матча
Милан – Интер – 0:2. Мячи Джеко и Мхитаряна. Видео голов и обзор матча

Смотрите видеообзор первого матча 1/2 финала Лиги чемпионов

ОФИЦИАЛЬНО. Евгений Селезнев завершил футбольную карьеру
Футбол | 11 мая 2023, 12:06 15
ОФИЦИАЛЬНО. Евгений Селезнев завершил футбольную карьеру
ОФИЦИАЛЬНО. Евгений Селезнев завершил футбольную карьеру

Известный нападающий подтвердил дату прощального матча

Шевченко сидит на трибунах с Джоковичем, который поддерживает рф в спорте
Футбол | 10.05.2023, 22:52
Шевченко сидит на трибунах с Джоковичем, который поддерживает рф в спорте
Шевченко сидит на трибунах с Джоковичем, который поддерживает рф в спорте
Де Дзерби нарасхват. Где окажется экс-тренер Шахтера в следующем сезоне
Футбол | 11.05.2023, 16:06
Де Дзерби нарасхват. Где окажется экс-тренер Шахтера в следующем сезоне
Де Дзерби нарасхват. Где окажется экс-тренер Шахтера в следующем сезоне
ФОТО. Российский клуб украл эмблему Днепра
Футбол | 10.05.2023, 17:08
ФОТО. Российский клуб украл эмблему Днепра
ФОТО. Российский клуб украл эмблему Днепра
Комментарии 7
Популярные
Новые
Старые
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Xvalenok03
Хотя гложет смутные сомнения.
Как-то он неправильно падает.
Ответить
0
Xvalenok03
Красивое фото.
Ответить
0
ALKOSruLKA
Маркевич наврочив
Ответить
0
Springfield
Зато Александрия честно заработала премиальные!   Ведь после ничьи с Шахтёром мало кто сомневается, что пан Ахметов таковую пообещал.  Его вынудил результат. А значит Александрия аж в двух играх добывала эту премию!   И потому так было всё вязко.  Хотя им и судья помог.  Его левый пеналь ещё больше заставил полиграфов крутиться.  Им повезло что они быстро сделали 1:1. Иначе бы хз.
Ответить
0
flyber.lg
базарліга
Ответить
0
fourth place
Фейковые должны быть на 4-5 месте ,ну а так на втором сейчас не команда ,а фейковые пенальти 
Ответить
-1
Показать Скрыть 1 ответ
ПОПУЛЯРНЫЕ НОВОСТИ
Прощальный матч Селезнева: названы дата и место проведения
Прощальный матч Селезнева: названы дата и место проведения
10.05.2023, 12:44 18
Футбол
Ястремская уверенно обыграла испанку и вышла в основу супертурнира в Риме
Ястремская уверенно обыграла испанку и вышла в основу супертурнира в Риме
09.05.2023, 19:18 7
Теннис
Шахтер не сможет играть еврокубковые матчи в Варшаве. Названо новое место
Шахтер не сможет играть еврокубковые матчи в Варшаве. Названо новое место
09.05.2023, 21:29 8
Футбол
Ястремская програла Калинской в первом раунде основы в Риме
Ястремская програла Калинской в первом раунде основы в Риме
10.05.2023, 23:26 8
Теннис
Реал Мадрид – Манчестер Сити – 1:1. Видео голов и обзор матча
Реал Мадрид – Манчестер Сити – 1:1. Видео голов и обзор матча
09.05.2023, 23:59 1
Футбол
Спрячьте все, бл***. Богуслаев попросил включить его в обмен с рф
Спрячьте все, бл***. Богуслаев попросил включить его в обмен с рф
11.05.2023, 02:23 9
Война
Цуренко в первом раунде турнира в Риме обыграла Свитолину
Цуренко в первом раунде турнира в Риме обыграла Свитолину
10.05.2023, 18:10 7
Теннис
Мирон МАРКЕВИЧ: «Наверное, Ярославский уже отошел от футбола»
Мирон МАРКЕВИЧ: «Наверное, Ярославский уже отошел от футбола»
10.05.2023, 21:00 7
Футбол
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем
Продолжая просматривать SPORT.UA, Вы подтверждаете, что ознакомились с Политикой конфиденциальности