В четверг, 11 мая, в Турине состоится первая игра полуфинала Лиги Европы, в которой отношения выяснят «Ювентус» и испанская «Севилья». Начало матча – в 22:00 по Киеву.

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«Ювентус» в последнее время успешнее в судейских заседаниях, чем на поле. Такое впечатление, что отмены 15-очкового штрафа не ждали и не особенно намеревались выкладываться в Серии А. Теперь, вернувшись в группу лидеров, «Старая синьора» из-за допущенных осечек рискует покинуть итоговые топ-4 уже по спортивным причинам.

Ювентус – Севилья. Прогноз и анонс на матч 1/2 финала Лиги Европы

«Севилья» будто хочет подтвердить классическую фразу о том, что запоминается прежде всего последнее слово. Мендилибар стал уже 3-м наставником за текущий сезон. Но с ним даже на внутренней арене получилось резко улучшить результаты. Понятно, что никто уже не говорит о риске вылететь в Сегунде - наоборот, только недостаток времени и осечки типа 0:2 с «Жироной» не позволят подняться в итоге в зону еврокубков. Но тем важнее выиграть фирменный турнир – Лигу Европы

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Ювентус – Севилья. Смотреть онлайн. LIVE трансляция