Підтримай кіберзахист Збройних Сил України
50 млн грн
Підтримати

  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. Ювентус – Севилья. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
Лига Европы
Ювентус
11.05.2023 22:00 - : -
Севилья
Прогноз Матч Онлайн Обзор Видео Пресс-конф
Лига Европы
11 мая 2023, 14:15 | Обновлено 11 мая 2023, 14:23
24
0

Ювентус – Севилья. Смотреть онлайн. LIVE трансляция

Первый матч полуфинала Лиги Европы состоится 11 мая в 22:00 по Киеву

11 мая 2023, 14:15 | Обновлено 11 мая 2023, 14:23
24
0
Ювентус – Севилья. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
UEFA

В четверг, 11 мая, в Турине состоится первая игра полуфинала Лиги Европы, в которой отношения выяснят «Ювентус» и испанская «Севилья». Начало матча – в 22:00 по Киеву.

  • Все самые яркие моменты матча доступны в режиме Live в Telegram Sport.ua

«Ювентус» в последнее время успешнее в судейских заседаниях, чем на поле. Такое впечатление, что отмены 15-очкового штрафа не ждали и не особенно намеревались выкладываться в Серии А. Теперь, вернувшись в группу лидеров, «Старая синьора» из-за допущенных осечек рискует покинуть итоговые топ-4 уже по спортивным причинам.

Ювентус – Севилья. Прогноз и анонс на матч 1/2 финала Лиги Европы

«Севилья» будто хочет подтвердить классическую фразу о том, что запоминается прежде всего последнее слово. Мендилибар стал уже 3-м наставником за текущий сезон. Но с ним даже на внутренней арене получилось резко улучшить результаты. Понятно, что никто уже не говорит о риске вылететь в Сегунде - наоборот, только недостаток времени и осечки типа 0:2 с «Жироной» не позволят подняться в итоге в зону еврокубков. Но тем важнее выиграть фирменный турнир – Лигу Европы

Видеотрансляция матча доступна на MEGOGO.

Ювентус – Севилья. Смотреть онлайн. LIVE трансляция

По теме:
Хаби АЛОНСО: «Возможность выйти в финал – большая привилегия»
Защитник Севильи: «Должны сыграть на максимуме, чтобы остановить Ювентус»
Винченцо ИТАЛЬЯНО: «Мы должны использовать преимущество родных стен»
Лига Европы Ювентус Севилья Ювентус - Севилья смотреть онлайн
Источник Sport.ua
Оцените материал
(1)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Милан – Интер – 0:2. Мячи Джеко и Мхитаряна. Видео голов и обзор матча
Футбол | 10 мая 2023, 23:59 1
Милан – Интер – 0:2. Мячи Джеко и Мхитаряна. Видео голов и обзор матча
Милан – Интер – 0:2. Мячи Джеко и Мхитаряна. Видео голов и обзор матча

Смотрите видеообзор первого матча 1/2 финала Лиги чемпионов

ВИДЕО. Опыт решает. Рыбалка навесил, Ковалец забил Днепру-1
Футбол | 11 мая 2023, 14:35 0
ВИДЕО. Опыт решает. Рыбалка навесил, Ковалец забил Днепру-1
ВИДЕО. Опыт решает. Рыбалка навесил, Ковалец забил Днепру-1

Опытные хавбеки оформили гол

ОФИЦИАЛЬНО. Евгений Селезнев завершил футбольную карьеру
Футбол | 11.05.2023, 12:06
ОФИЦИАЛЬНО. Евгений Селезнев завершил футбольную карьеру
ОФИЦИАЛЬНО. Евгений Селезнев завершил футбольную карьеру
Умер легендарный участник пяти чемпионатов мира по футболу
Футбол | 10.05.2023, 15:34
Умер легендарный участник пяти чемпионатов мира по футболу
Умер легендарный участник пяти чемпионатов мира по футболу
Принципиальное дерби в полуфинале. Интер разобрался с Миланом
Футбол | 10.05.2023, 23:56
Принципиальное дерби в полуфинале. Интер разобрался с Миланом
Принципиальное дерби в полуфинале. Интер разобрался с Миланом
Комментарии 0
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
ПОПУЛЯРНЫЕ НОВОСТИ
Реал Мадрид – Манчестер Сити – 1:1. Видео голов и обзор матча
Реал Мадрид – Манчестер Сити – 1:1. Видео голов и обзор матча
09.05.2023, 23:59 1
Футбол
Василий ЛОМАЧЕНКО: «Я стал другим человеком, у меня было большое эго»
Василий ЛОМАЧЕНКО: «Я стал другим человеком, у меня было большое эго»
09.05.2023, 17:50 20
Бокс
Цуренко в первом раунде турнира в Риме обыграла Свитолину
Цуренко в первом раунде турнира в Риме обыграла Свитолину
10.05.2023, 18:10 7
Теннис
Волейболист ПИВОВАРЕНКО: «Из россии бежал тайно, поздней ночью»
Волейболист ПИВОВАРЕНКО: «Из россии бежал тайно, поздней ночью»
11.05.2023, 07:00 5
Волейбол
Космическая зарплата. Месси согласовал контракт с Аль-Хилялем
Космическая зарплата. Месси согласовал контракт с Аль-Хилялем
09.05.2023, 14:41 30
Футбол
ВИДЕО. Скандал в ЛЧ? Гол Де Брюйне в ворота Реала был засчитан ошибочно
ВИДЕО. Скандал в ЛЧ? Гол Де Брюйне в ворота Реала был засчитан ошибочно
10.05.2023, 07:39 31
Футбол
Шахтер не сможет играть еврокубковые матчи в Варшаве. Названо новое место
Шахтер не сможет играть еврокубковые матчи в Варшаве. Названо новое место
09.05.2023, 21:29 8
Футбол
Шевченко сидит на трибунах с Джоковичем, который поддерживает рф в спорте
Шевченко сидит на трибунах с Джоковичем, который поддерживает рф в спорте
10.05.2023, 22:52 17
Футбол
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем
Продолжая просматривать SPORT.UA, Вы подтверждаете, что ознакомились с Политикой конфиденциальности