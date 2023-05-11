Лига чемпионов11 мая 2023, 13:50 |
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Интер впервые в истории обыграл Милан в трех разных турнирах в одном сезоне
Выдающееся достижение
11 мая 2023, 13:50 |
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В среду, 10 мая, в Милане на «Сан Сиро» прошел первый матч 1/2 финала Лиги чемпионов, в котором играли «Милан» и «Интер» (0:2).
Впервые в истории Миланского дерби «Интернационале» обыграл «Милан» в трех разных соревнованиях в одном сезоне.
«Интер» одержал победы в матчах Лиги чемпионов (2:0), Серия А (1:0) и Суперкубка Италии (3:0).
Ответная встреча полуфинала Лиги чемпионов состоится 16 мая.
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