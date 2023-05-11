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  4. Интер впервые в истории обыграл Милан в трех разных турнирах в одном сезоне
Лига чемпионов
11 мая 2023, 13:50 |
230
0

Интер впервые в истории обыграл Милан в трех разных турнирах в одном сезоне

Выдающееся достижение

11 мая 2023, 13:50 |
230
0
Интер впервые в истории обыграл Милан в трех разных турнирах в одном сезоне
Getty Images/Global Images Ukraine

В среду, 10 мая, в Милане на «Сан Сиро» прошел первый матч 1/2 финала Лиги чемпионов, в котором играли «Милан» и «Интер» (0:2).

Впервые в истории Миланского дерби «Интернационале» обыграл «Милан» в трех разных соревнованиях в одном сезоне.

«Интер» одержал победы в матчах Лиги чемпионов (2:0), Серия А (1:0) и Суперкубка Италии (3:0).

Ответная встреча полуфинала Лиги чемпионов состоится 16 мая.

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Милан Интер Милан Лига чемпионов Милан - Интер
Источник Gracenote Live
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