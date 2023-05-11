Владислав КОЧЕРГИН: «Все делаю, чтобы получить вызов в сборную Украины»
Украинский полузащитник «Ракува» – о чемпионстве и планах на будущее
Украинский полузащитник «Ракува» Владислав Кочергин рассказал о своих мечтах и досрочном чемпионстве.
«Первый трофей в моей карьере. Доволен, что получили чемпионство за три тура до завершения чемпионата. Можно сказать, что не просто так играл в футбол.
Узнали о чемпионстве в автобусе и ждали, чтобы болельщики пришли на стадион, чтобы вместе отпраздновать.
Мечтаю попасть в топ-5 чемпионатов, надеюсь, что у меня получится. Если брать сборную, я всегда готов туда поехать, чтобы защищать честь Украины на футбольном поле. Все делаю, чтобы получить этот вызов», – рассказал Кочергин.
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