Хаби АЛОНСО: «Возможность выйти в финал – большая привилегия»
Наставник «Байера» – о предстоящем противостоянии с «Ромой»
Главный тренер немецкого «Байера» Хаби Алонсо поделился ожиданиями от первого матча 1/2 финала Лиги Европы с итальянской «Ромой».
«Мы умеем играть на контратаках. Важно хорошо сыграть как в атаке, так и в обороне. Мы хорошо знаем «Рому». Эта команда тоже любит играть на контратаках. Мы прекрасно это знаем и готовы к этому.
Я с нетерпением жду матча. Нам хочется поскорее выйти на поле. Ждем зажигательной атмосферы. Возможность выйти в финал - большая привилегия», - сказал Алонсо.
Матч «Рома» – «Байер» состоится в четверг, 11 мая. Начало в 22:00 по Киеву.
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