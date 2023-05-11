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Лига Европы
11 мая 2023, 11:40 | Обновлено 11 мая 2023, 11:41
222
0

Хаби АЛОНСО: «Возможность выйти в финал – большая привилегия»

Наставник «Байера» – о предстоящем противостоянии с «Ромой»

11 мая 2023, 11:40 | Обновлено 11 мая 2023, 11:41
222
0
Хаби АЛОНСО: «Возможность выйти в финал – большая привилегия»
Getty Images/Global Images Ukraine. Хаби Алонсо

Главный тренер немецкого «Байера» Хаби Алонсо поделился ожиданиями от первого матча 1/2 финала Лиги Европы с итальянской «Ромой».

«Мы умеем играть на контратаках. Важно хорошо сыграть как в атаке, так и в обороне. Мы хорошо знаем «Рому». Эта команда тоже любит играть на контратаках. Мы прекрасно это знаем и готовы к этому.

Я с нетерпением жду матча. Нам хочется поскорее выйти на поле. Ждем зажигательной атмосферы. Возможность выйти в финал - большая привилегия», - сказал Алонсо.

Матч «Рома» – «Байер» состоится в четверг, 11 мая. Начало в 22:00 по Киеву.

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Хаби Алонсо Рома Рим Байер Лига Европы Рома - Байер
Источник УЕФА
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