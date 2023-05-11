Хаби АЛОНСО: «Возможность выйти в финал – большая привилегия»

Главный тренер немецкого «Байера» Хаби Алонсо поделился ожиданиями от первого матча 1/2 финала Лиги Европы с итальянской «Ромой».

«Мы умеем играть на контратаках. Важно хорошо сыграть как в атаке, так и в обороне. Мы хорошо знаем «Рому». Эта команда тоже любит играть на контратаках. Мы прекрасно это знаем и готовы к этому.

Я с нетерпением жду матча. Нам хочется поскорее выйти на поле. Ждем зажигательной атмосферы. Возможность выйти в финал - большая привилегия», - сказал Алонсо.

Матч «Рома» – «Байер» состоится в четверг, 11 мая. Начало в 22:00 по Киеву.