Лига Европы11 мая 2023, 11:00 | Обновлено 11 мая 2023, 11:09
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Защитник Севильи: «Должны сыграть на максимуме, чтобы остановить Ювентус»
Маркос Акунья – о предстоящем противостоянии с итальянским грандом
11 мая 2023, 11:00 | Обновлено 11 мая 2023, 11:09
56
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Защитник испанской «Севильи» Маркос Акунья поделился ожиданиями от первого матча 1/2 финала Лиги Европы против итальянского «Ювентуса».
«Мы хорошо подготовились и полностью сосредоточены на завтрашней игре. У «Ювентуса» отличные игроки. Мы должны сыграть на максимуме, чтобы остановить их», - сказал Акунья.
Матч «Ювентус» – «Севилья» состоится в четверг, 11 мая. Начало в 22:00 по Киеву.
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