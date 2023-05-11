Защитник Севильи: «Должны сыграть на максимуме, чтобы остановить Ювентус»

Защитник испанской «Севильи» Маркос Акунья поделился ожиданиями от первого матча 1/2 финала Лиги Европы против итальянского «Ювентуса».

«Мы хорошо подготовились и полностью сосредоточены на завтрашней игре. У «Ювентуса» отличные игроки. Мы должны сыграть на максимуме, чтобы остановить их», - сказал Акунья.

Матч «Ювентус» – «Севилья» состоится в четверг, 11 мая. Начало в 22:00 по Киеву.