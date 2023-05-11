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  4. Защитник Севильи: «Должны сыграть на максимуме, чтобы остановить Ювентус»
Лига Европы
11 мая 2023, 11:00 | Обновлено 11 мая 2023, 11:09
56
0

Защитник Севильи: «Должны сыграть на максимуме, чтобы остановить Ювентус»

Маркос Акунья – о предстоящем противостоянии с итальянским грандом

11 мая 2023, 11:00 | Обновлено 11 мая 2023, 11:09
56
0
Защитник Севильи: «Должны сыграть на максимуме, чтобы остановить Ювентус»
Getty Images/Global Images Ukraine. Маркос Акунья

Защитник испанской «Севильи» Маркос Акунья поделился ожиданиями от первого матча 1/2 финала Лиги Европы против итальянского «Ювентуса».

«Мы хорошо подготовились и полностью сосредоточены на завтрашней игре. У «Ювентуса» отличные игроки. Мы должны сыграть на максимуме, чтобы остановить их», - сказал Акунья.

Матч «Ювентус» – «Севилья» состоится в четверг, 11 мая. Начало в 22:00 по Киеву.

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Маркос Акунья Ювентус Севилья Лига Европы Ювентус - Севилья
Источник УЕФА
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