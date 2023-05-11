Самба Диалло сыграет за сборную Сенегала на чемпионате мира U-20

С 20 мая по 11 июня в Аргентине пройдет чемпионат мира среди команд U-20.

В составе сборной Сенегала в нем примет участие вингер киевского «Динамо» Самба Диалло. Соперниками Сенегала на групповом этапе будут сборные Японии, Израиля и Колумбии.

В нынешнем сезоне Диалло вышел на поле в двух матчах основной команды «Динамо» – в Лиге Европы против АЕКа из Ларнаки и в чемпионате Украины против харьковского «Металлиста». В составе «Динамо» U-19 в розыгрыше 2022/2023 Самба провел 9 матчей и забил 4 мяча.

Ранее в этом году Диалло со сборной Сенегала U-20 стал чемпионом Африки.