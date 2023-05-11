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WTA
11 мая 2023, 10:20 |
653
0

Свитолина рассказала о главной мотивации вернуться на корт

Украинская теннисистка хочет помочь своей стране

11 мая 2023, 10:20 |
653
0
Свитолина рассказала о главной мотивации вернуться на корт
Getty Images/Global Images Ukraine. Элина Свитолина

Экс-первая ракетка Украины Элина Свитолина рассказала, что ее возвращение связано не только с теннисом. Став матерью, она стремиться сделать мир лучше, и именно это является сейчас движущей силой украинки.

«Всеми возможными способами я хочу сделать так, чтобы про Украину не забывали. Играть турниры, пытаться организовывать мероприятия по всему миру, общаться с людьми на этих мероприятиях – это действительно важно. Война продолжается, поэтому мы должны продолжать помогать людям», – сказала Свитолина.

Отметим, что Элина после возвращения сыграла 10 матчей, выиграв четыре из них.

На турнире в Риме Свитолина уступила Лесе Цуренко.

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Элина Свитолина российско-украинская война
Источник WTA
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