Свитолина рассказала о главной мотивации вернуться на корт

Экс-первая ракетка Украины Элина Свитолина рассказала, что ее возвращение связано не только с теннисом. Став матерью, она стремиться сделать мир лучше, и именно это является сейчас движущей силой украинки.

«Всеми возможными способами я хочу сделать так, чтобы про Украину не забывали. Играть турниры, пытаться организовывать мероприятия по всему миру, общаться с людьми на этих мероприятиях – это действительно важно. Война продолжается, поэтому мы должны продолжать помогать людям», – сказала Свитолина.

Отметим, что Элина после возвращения сыграла 10 матчей, выиграв четыре из них.

На турнире в Риме Свитолина уступила Лесе Цуренко.