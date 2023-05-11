Мирон МАРКЕВИЧ: «Вижу в трех игроках Руха серьезную перспективу»

Известный специалист Мирон Маркевич рассказал, кто из молодых футболистов в будущем может усилить нашу национальную сборную и один из украинских топ-клубов.

«Мне импонируют три игрока «Руха»: Слюсар, Дидык и Сапуга. Они фактурные, боевитые, у них есть хороший уровень мастерства. Думаю, в будущем они будут играть в сборной Украины. Я вижу у них серьезную перспективу.

Я думаю, они спокойно уже могут играть в «Шахтере» или «Динамо» и быть одними из лучших. Для их прогресса нужно, чтобы команда играла, а «Рух» пока мучается, а не играет», - сказал Маркевич.

20-летний Денис Слюсар провел в текущем сезоне 17 матчей, его сверстник Роман Дидык сыграл 20 поединков, а 19-летний Марко Сапуга провел 14 игр. На счету каждого из этих футболистов – по одному забитому мячу.

«Рух» сыграл 25 матчей, набрал 24 очка и занимает 15 место в турнирной таблице украинской Премьер-лиги.