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  4. Мирон МАРКЕВИЧ: «Вижу в трех игроках Руха серьезную перспективу»
Украина. Премьер лига
11 мая 2023, 07:19 | Обновлено 11 мая 2023, 07:38
1060
1

Мирон МАРКЕВИЧ: «Вижу в трех игроках Руха серьезную перспективу»

Специалист выделил трех молодых игроков, у которых видит большое будущее в украинском футболе

11 мая 2023, 07:19 | Обновлено 11 мая 2023, 07:38
1060
1
Мирон МАРКЕВИЧ: «Вижу в трех игроках Руха серьезную перспективу»
ФК Рух Львов. Марко Сапуга

Известный специалист Мирон Маркевич рассказал, кто из молодых футболистов в будущем может усилить нашу национальную сборную и один из украинских топ-клубов.

«Мне импонируют три игрока «Руха»: Слюсар, Дидык и Сапуга. Они фактурные, боевитые, у них есть хороший уровень мастерства. Думаю, в будущем они будут играть в сборной Украины. Я вижу у них серьезную перспективу.

Я думаю, они спокойно уже могут играть в «Шахтере» или «Динамо» и быть одними из лучших. Для их прогресса нужно, чтобы команда играла, а «Рух» пока мучается, а не играет», - сказал Маркевич.

20-летний Денис Слюсар провел в текущем сезоне 17 матчей, его сверстник Роман Дидык сыграл 20 поединков, а 19-летний Марко Сапуга провел 14 игр. На счету каждого из этих футболистов – по одному забитому мячу.

«Рух» сыграл 25 матчей, набрал 24 очка и занимает 15 место в турнирной таблице украинской Премьер-лиги.

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Мирон Маркевич Марко Сапуга Роман Дидык Денис Слюсар
Источник FanDay
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dudigo78
І жодного власного вихованця. Все школа Карпат
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