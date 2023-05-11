Setanta Sports: мы готовы далее вести диалог о правах на трансляцию УПЛ

Главный исполнительный директор Setanta Sports Гиорги Пруидзе ответил на вопрос о прекращении сотрудничества компании с УПЛ и последующей судьбе трансляций матчей чемпионата.

‒ Прежде всего, хотим выяснить один важный нюанс. На сайте УПЛ сообщалось, цитируем, «Официальным транслятором УПЛ стала международная телекомпания Setanta Sports. Контракт рассчитан на 3 сезона». Объясните, пожалуйста, это досрочный разрыв контракта, или имела место опция, по которой после дебютного сезона вы должны были договариваться продолжать или не продолжать сотрудничество?

‒ Тендер проходил на фоне полномасштабного вторжения страны-агрессора в Украину. Тогда летом ходили разговоры – а будет ли проводиться УПЛ вообще? И мы были поражены духом украинского народа, поскольку решение проводить турнир в такое время – это говорит о несокрушимости и готовности жить, несмотря ни на что. Мы очень хотели помочь обновить турнир в Украине, помочь УПЛ и клубам создать единый пул, что стало бы историческим решением.

Соответственно соглашению, сроки и условия расторжения были прописаны с самого начала. Несмотря на проблемы с самого старта, невыполнение обязательств, в начале сезона мы решили не расторгать договор. Проект не был прибыльным, но мы приняли решение о выходе из соглашения только в конце сезона, при этом мы выполним взять на себя обязанности до конца розыгрыша УПЛ. В этом бизнесе очень важно придерживаться своих слов, мы это доказали своим примером.

‒ В заявлении упоминается недовольство от того, что не был сформирован единый пул. Если сейчас в экстренном режиме клубы договорятся о совместных действиях, Setanta Sports может вернуться к предыдущим договоренностям?

‒ Решение уже вступило в силу, но если мы увидим желание и соответствующие настроения, мы готовы в дальнейшем вести диалог о правах на трансляцию УПЛ.

‒ Провал сотрудничества с клубами чемпионата Украины не снизил желание Setanta Sports присутствовать на украинском рынке? Не будут ли свернуты проекты, в частности, интернет-платформа?

‒ Несмотря на то, что произошло, Украина является одним из приоритетных рынков для Setanta Sports. Наше предложение – уникальное, ведь мы единственный спортивный стриминг-сервис в Украине. Только у нас можно посмотреть абсолютно все матчи АПЛ, Бундеслиги, этапы Формулы-1, важные матчи NBA и многое другое. Мы верим в наш продукт и продолжим его развивать по всем направлениям.

‒ Какова судьба комментаторского коллектива из Украины в связи с прекращением трансляций матчей УПЛ?

‒ Нашими постоянными комментаторами УПЛ Александр Михайлюк и Влад Шалота. Мы удовлетворены их работой, эти ребята настоящие профессионалы. Как мы уже отметили, есть большие планы на будущее в Украине. Потребность в услугах Михайлюка и Шалоты будет и дальше, их профессионализм и уровень работы удовлетворяют и зрителей, и лично.

‒ Рассматривает ли Setanta Sports возможность контактировать отдельно с клубами, с теми же Шахтером, Александрией или Вересом и другими последовательными участниками пула?

‒ Мы не говорим с отдельными клубами, мы разговариваем с УПЛ, потому что мы соблюдаем установленные правила и хотим, чтобы процессы шли согласно установленным правилам. Возможно, у нас была возможность поговорить с клубами по отдельности, но целью было создать телепул и предложить равные условия для всех заинтересованных сторон. Разговор с отдельными участниками дает меньшее доверие со стороны других. Продукт не должен создаваться в сотрудничестве с каким-либо конкретным клубом, единство и создание телепула является ключевой целью.

‒ Кто виноват в срыве пула? С кем труднее всего было находить общий язык? Учитывая изменения в законодательстве Украины, расширившие права, собственно клубов, а не организаций, которые проводят соревнования, проводила ли Setanta Sports какие-то переговоры с клубами, не вошедшими в пул?

‒ Переговоры с клубами – компетенция лиги. Мы вели переговоры с лигой и не имели конфронтации с клубами. Как вещатель мы заинтересованы в приобретении прав на показ турнира и показ его на наших каналах и платформе, как мы это делаем с АПЛ, Бундеслигой и другими турнирами.