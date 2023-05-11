ДЖЕКО: «Дерби в полуфинале Лиги чемпионов. Такое не каждый день случается»

Нападающий «Интера» Эдин Джеко, автор первого гола, прокомментировал победу над «Миланом» (2:0) в первом матче полуфинала ЛЧ:

«Все знают, что я играю на команду. Порой забить не получается, но я стараюсь приносить другую пользу, не только забивать голы. Думаю, сегодня я сделал ту работу, которую нужно делать в таких матчах.

Дерби в полуфинале Лиги чемпионов. Такое не каждый день случается. Мы хорошо подготовились, сохраняли концентрацию до самого конца, и это принесло плоды».

В среду, 10 мая, в Милане на «Сан Сиро» прошел первый матч 1/2 финала Лиги чемпионов, в котором играли «Милан» и «Интер» (0:2).

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