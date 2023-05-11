АЧЕРБИ: «То, что сделал Интер, Милан тоже может сделать в ответной игре»

Защитник «Интера» Франческо Ачерби прокомментировал победу над «Миланом» (2:0) в первом матче полуфинала ЛЧ:

«Нам надо быть осторожными в ответном матче. Мы сделали один небольшой шаг вперед и не более того.

То, что мы сделали сегодня, соперник тоже может сделать в ответном матче. Игра будет похожей на сегодняшнюю».

В среду, 10 мая, в Милане на «Сан Сиро» прошел первый матч 1/2 финала Лиги чемпионов, в котором играли «Милан» и «Интер» (0:2).

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