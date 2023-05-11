Лига чемпионов11 мая 2023, 03:17 | Обновлено 11 мая 2023, 03:35
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АЧЕРБИ: «То, что сделал Интер, Милан тоже может сделать в ответной игре»
Защитник «Интера» прокомментировал победу в ЛЧ над «Миланом»
11 мая 2023, 03:17 | Обновлено 11 мая 2023, 03:35
44
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Защитник «Интера» Франческо Ачерби прокомментировал победу над «Миланом» (2:0) в первом матче полуфинала ЛЧ:
«Нам надо быть осторожными в ответном матче. Мы сделали один небольшой шаг вперед и не более того.
То, что мы сделали сегодня, соперник тоже может сделать в ответном матче. Игра будет похожей на сегодняшнюю».
В среду, 10 мая, в Милане на «Сан Сиро» прошел первый матч 1/2 финала Лиги чемпионов, в котором играли «Милан» и «Интер» (0:2).
Видео голов и обзор матча
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