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  4. ТОМОРИ: «Два гола за первые 15 минут – это удар ниже пояса»
Лига чемпионов
11 мая 2023, 03:45 | Обновлено 11 мая 2023, 04:00
13
0

ТОМОРИ: «Два гола за первые 15 минут – это удар ниже пояса»

Защитник «Милана» пояснил причины поражения от «Интера» в матче ЛЧ

11 мая 2023, 03:45 | Обновлено 11 мая 2023, 04:00
13
0
ТОМОРИ: «Два гола за первые 15 минут – это удар ниже пояса»
Getty Images/Global Images Ukraine. Джеко и Томори

Защитник «Милана» Фикайо Томори прокомментировал поражение от «Интера» (0:2) в первом матче полуфинала ЛЧ:

«Мы проиграли из-за неудачного начала. Мы пропустили два быстрых мяча. Против «Интера» в такой ситуации сложно что-либо исправить.

Два гола за первые 15 минут – это удар ниже пояса. Понадобилось много времени, чтобы вернуться в игру. В команде ощущалась тревога. В таких матчах это непозволительно. Но это только первая игра. Нельзя опускать голову. Мы разочарованы, но еще можем исправить ситуацию. Нужно двигаться к следующей игре.

Нужно верить, что мы можем выйти в финал. Мы разочарованы, но это только первая половина противостояния. Знаем, что «Интер» очень силен, но если сыграем близко к максимуму, то сможем доставить им проблемы».

В среду, 10 мая, в Милане на «Сан Сиро» прошел первый матч 1/2 финала Лиги чемпионов, в котором играли «Милан» и «Интер» (0:2).

Видео голов и обзор матча

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Милан Интер Милан Лига чемпионов Милан - Интер Фикайо Томори
Источник УЕФА
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