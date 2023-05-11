БАСТОНИ: «Нельзя терять голову. Через 6 дней нас ждет еще один матч»

Защитник «Интера» Алессандро Бастони прокомментировал победу над «Миланом» (2:0) в первом матче полуфинала ЛЧ:

«Как раз к такому матчу мы и готовились. Знали, как играет «Милан», но если не считать технику и тактику, было важно проявить решительный настрой на поле.

Это было дерби. Но, прежде всего, это был полуфинал Лиги чемпионов. Не каждый день участвуешь в таких матчах. Мы хотели хорошо начать, и мы это сделали.

Мы рады, потому что понимали, какой это важный матч. Но нельзя терять голову. Через шесть дней нас ждет еще один поединок, который будет таким же трудным».

В среду, 10 мая, в Милане на «Сан Сиро» прошел первый матч 1/2 финала Лиги чемпионов, в котором играли «Милан» и «Интер» (0:2).

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