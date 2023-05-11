КАЛАБРИЯ: «В ответном матче нужно отдать все силы и выложиться на 100%»

Капитан «Милана» Давиде Калабрия прокомментировал поражение от «Интера» (0:2) в первом матче полуфинала ЛЧ:

«Наш настрой был далеким от идеала. Соперник показал отменную реализацию. Это и решило исход матча. Проанализируем эту игру.

Соперник силен, но мы не должны подходить к матчам с таким настроем. В ответном матче нужно отдать все силы и выложиться на сто процентов».

В среду, 10 мая, в Милане на «Сан Сиро» прошел первый матч 1/2 финала Лиги чемпионов, в котором играли «Милан» и «Интер» (0:2).

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