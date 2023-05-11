Два игрока получили восьмерку. Обнародованы оценки за матч Милана и Интера
Эдин Джеко и Генрих Мхитарян получили самые высокие оценки за игру
В среду, 10 мая, в Милане на «Сан Сиро» прошел первый матч 1/2 финала Лиги чемпионов, в котором играли «Милан» и «Интер» (0:2).
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Уже к 11-й минуте матча футболисты «Интера» в дерби забили два гола. Благодаря мячам Эдина Джеко и Генриха Мхитаряна «Интер» полчил комфортный перевес (2:0) перед ответной игрой ЛЧ.
Автор первого гола Эдин Джеко получил от WhoScored самую высокую оценку в составе двух команд – 8.0
Такую же оценку получил экс-игрок донецкого «Шахтера» Генрих Мхитарян из Армении, автор второго гола, которого признали лучшим игроком матча наблюдатели УЕФА.
Оценки WhoScored за матч Милан – Интер – 0:2
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