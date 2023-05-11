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Лига чемпионов
11 мая 2023, 06:23 | Обновлено 11 мая 2023, 06:33
1592
0

Два игрока получили восьмерку. Обнародованы оценки за матч Милана и Интера

Эдин Джеко и Генрих Мхитарян получили самые высокие оценки за игру

11 мая 2023, 06:23 | Обновлено 11 мая 2023, 06:33
1592
0
Два игрока получили восьмерку. Обнародованы оценки за матч Милана и Интера
Getty Images/Global Images Ukraine. Мхитарян и Джеко

В среду, 10 мая, в Милане на «Сан Сиро» прошел первый матч 1/2 финала Лиги чемпионов, в котором играли «Милан» и «Интер» (0:2).

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Уже к 11-й минуте матча футболисты «Интера» в дерби забили два гола. Благодаря мячам Эдина Джеко и Генриха Мхитаряна «Интер» полчил комфортный перевес (2:0) перед ответной игрой ЛЧ.

Автор первого гола Эдин Джеко получил от WhoScored самую высокую оценку в составе двух команд – 8.0

Такую же оценку получил экс-игрок донецкого «Шахтера» Генрих Мхитарян из Армении, автор второго гола, которого признали лучшим игроком матча наблюдатели УЕФА.

Оценки WhoScored за матч Милан – Интер – 0:2

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Милан Генрих Мхитарян Интер Милан лучший игрок Лига чемпионов Милан - Интер Эдин Джеко
Источник Sport.ua
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