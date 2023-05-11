Лига чемпионов11 мая 2023, 02:48 | Обновлено 11 мая 2023, 03:22
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МХИТАРЯН: «С первых же секунд мы играли с победным настроем»
Хавбек «Интера» Генрих Мхитарян прокомментировал победу над «Миланом»
11 мая 2023, 02:48 | Обновлено 11 мая 2023, 03:22
122
0
Хавбек «Интера» Генрих Мхитарян прокомментировал победу над «Миланом» (2:0) в первом матче полуфинала ЛЧ:
«С первых же секунд мы играли с победным настроем. Мы забили дважды в первом тайме. Во втором мы больше попросту контролировали ход встречи, но выиграли.
Большое спасибо моим партнерам по команде, но еще ничего не закончено. Нам нужно как можно лучше подготовиться к ответному матчу».
Генрих Мхитарян был назван лучшим игроком миланского дерби.
Видео голов и обзор матча
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