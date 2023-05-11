МХИТАРЯН: «С первых же секунд мы играли с победным настроем»

Хавбек «Интера» Генрих Мхитарян прокомментировал победу над «Миланом» (2:0) в первом матче полуфинала ЛЧ:

«С первых же секунд мы играли с победным настроем. Мы забили дважды в первом тайме. Во втором мы больше попросту контролировали ход встречи, но выиграли.

Большое спасибо моим партнерам по команде, но еще ничего не закончено. Нам нужно как можно лучше подготовиться к ответному матчу».

Генрих Мхитарян был назван лучшим игроком миланского дерби.

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