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Лига чемпионов
11 мая 2023, 02:48 | Обновлено 11 мая 2023, 03:22
122
0

МХИТАРЯН: «С первых же секунд мы играли с победным настроем»

Хавбек «Интера» Генрих Мхитарян прокомментировал победу над «Миланом»

11 мая 2023, 02:48 | Обновлено 11 мая 2023, 03:22
122
0
МХИТАРЯН: «С первых же секунд мы играли с победным настроем»
УЕФА. Генрих Мхитарян

Хавбек «Интера» Генрих Мхитарян прокомментировал победу над «Миланом» (2:0) в первом матче полуфинала ЛЧ:

«С первых же секунд мы играли с победным настроем. Мы забили дважды в первом тайме. Во втором мы больше попросту контролировали ход встречи, но выиграли.

Большое спасибо моим партнерам по команде, но еще ничего не закончено. Нам нужно как можно лучше подготовиться к ответному матчу».

Генрих Мхитарян был назван лучшим игроком миланского дерби.

Видео голов и обзор матча

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Милан Интер Милан Лига чемпионов Милан - Интер Генрих Мхитарян
Источник УЕФА
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