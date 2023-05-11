ПИОЛИ: «В ответном матче нужно поднять планку и играть лучше»

Главный тренер «Милана» Стефано Пиоли прокомментировал поражение от «Интера» (0:2) в первом матче полуфинала ЛЧ:

«У нас был неплохой второй тайм. Нужно взять это на заметку. Мы могли вернуться в игру.

В ответном матче нужно поднять планку и играть больше так, как мы играли во второй половине».

В среду, 10 мая, в Милане на «Сан Сиро» прошел первый матч 1/2 финала Лиги чемпионов, в котором играли «Милан» и «Интер» (0:2).

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