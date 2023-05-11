Лига чемпионов11 мая 2023, 01:59 | Обновлено 11 мая 2023, 02:27
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ПИОЛИ: «В ответном матче нужно поднять планку и играть лучше»
Главный тренер «Милана» прокомментировал поражение от «Интера»
11 мая 2023, 01:59 | Обновлено 11 мая 2023, 02:27
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Главный тренер «Милана» Стефано Пиоли прокомментировал поражение от «Интера» (0:2) в первом матче полуфинала ЛЧ:
«У нас был неплохой второй тайм. Нужно взять это на заметку. Мы могли вернуться в игру.
В ответном матче нужно поднять планку и играть больше так, как мы играли во второй половине».
В среду, 10 мая, в Милане на «Сан Сиро» прошел первый матч 1/2 финала Лиги чемпионов, в котором играли «Милан» и «Интер» (0:2).
Видео голов и обзор матча
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