Источник: VAR будет работать на матчах чемпионской группы Первой лиги

Футбольный журналист Игорь Бурбас сообщил, что система видеопомощи арбитра VAR будет работать на матчах чемпионской группы Первой лиги:

«VAR будет присутствовать не только на всех матчах «Шахтера» и «Днепра-1» до конца чемпионата. Система видеоповторов будет использоваться и на некоторых других поединках УПЛ, а также ПФЛ. В частности, в Первой лиге все три последних тура пройдут с применением технологии VAR».

Ранее сообщалось, что система VAR будет работать на всех матчах «Шахтера» и «Днепра-1» до конца сезона УПЛ.