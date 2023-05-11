Источник: VAR будет работать на матчах чемпионской группы Первой лиги
Также система VAR будет на играх «Шахтера» и «Днепра-1» до конца сезона УПЛ
Футбольный журналист Игорь Бурбас сообщил, что система видеопомощи арбитра VAR будет работать на матчах чемпионской группы Первой лиги:
«VAR будет присутствовать не только на всех матчах «Шахтера» и «Днепра-1» до конца чемпионата. Система видеоповторов будет использоваться и на некоторых других поединках УПЛ, а также ПФЛ. В частности, в Первой лиге все три последних тура пройдут с применением технологии VAR».
Ранее сообщалось, что система VAR будет работать на всех матчах «Шахтера» и «Днепра-1» до конца сезона УПЛ.
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите
ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ
Смотрите видеообзор первого матча 1/2 финала Лиги чемпионов
Альф-Инге Холанд явно не поладил с болельщиками «сливочных»