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Украина. Первая лига
11 мая 2023, 01:23 | Обновлено 11 мая 2023, 01:41
49
0

Источник: VAR будет работать на матчах чемпионской группы Первой лиги

Также система VAR будет на играх «Шахтера» и «Днепра-1» до конца сезона УПЛ

11 мая 2023, 01:23 | Обновлено 11 мая 2023, 01:41
49
0
Источник: VAR будет работать на матчах чемпионской группы Первой лиги
Telegram

Футбольный журналист Игорь Бурбас сообщил, что система видеопомощи арбитра VAR будет работать на матчах чемпионской группы Первой лиги:

«VAR будет присутствовать не только на всех матчах «Шахтера» и «Днепра-1» до конца чемпионата. Система видеоповторов будет использоваться и на некоторых других поединках УПЛ, а также ПФЛ. В частности, в Первой лиге все три последних тура пройдут с применением технологии VAR».

Ранее сообщалось, что система VAR будет работать на всех матчах «Шахтера» и «Днепра-1» до конца сезона УПЛ.

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VAR Первая лига Украины чемпионат Украины по футболу Игорь Бурбас
Источник BurBuzz
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