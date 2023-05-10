Источник: все оставшиеся матчи Шахтера и Днепра-1 будут обслуживаться VAR
На матчах «Днепра-1» за VAR будет платить УАФ, а у на играх «Шахтера» – клуб
На всех матчах «Шахтера» и «Днепра-1» до завершения сезона УПЛ будет применена система VAR, информирует ТаТоТаке.
Соответствующее решение было принято на заседании Комиссии по определению матчей для применения системы VAR, состоявшемся 5 мая.
На матчах «Днепра-1» за использование системы VAR будет платить УАФ, для клуба оно будет бесплатным.
У «Шахтера» ситуация другая. Горняки направили письма в УПЛ с запросом получения системы VAR на оставшихся матчах до конца сезона.
УПЛ удовлетворил просьбу горняков и утвердил, что система VAR будут работать на матчах клуба при «условия получения оплаты услуг со стороны ФК «Шахтер» и получения соответствующих писем-согласий от клубов-хозяев».
За 5 туров до окончания сезона «Шахтер» опережает «Днепр-1» на три очка, однако у днепрян есть игра в запасе.
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