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  4. Шахтер принял решение купить две машины VAR. Клуб передаст их УАФ
Украина. Премьер лига
10 мая 2023, 12:18 | Обновлено 10 мая 2023, 12:21
885
19

Шахтер принял решение купить две машины VAR. Клуб передаст их УАФ

Об этом рассказал Сергей Палкин

10 мая 2023, 12:18 | Обновлено 10 мая 2023, 12:21
885
19
Шахтер принял решение купить две машины VAR. Клуб передаст их УАФ
УАФ

Генеральный директор «Шахтера» Сергей Палкин рассказал о том, что на фоне судейских скандалов во второй части сезона УПЛ клуб решил приобрести две машины VAR.

Обе будут переданы УАФ и с нового сезона смогут работать на матчах чемпионата Украины. Сейчас УАФ уже владеет двумя машинами.

– В последнее время многое было сказано о судействе в УПЛ. Мощный поток негатива, каждый тур непонятные судейские решения, которые не только снижают и без того невысокий интерес к нашему футболу – они этот интерес окончательно убивают. Судьи и их скандальные карточки, пенальти, отмена голов уверенно вышли на первый план комментариев экспертов. Фамилии арбитров мы знаем уже лучше, чем фамилии игроков команд соперников. И если мы так много говорим об арбитраже, следует признать: здесь есть явная проблема.

Что делать? Одним из решений мы видим системное использование современных технологий VAR на всех матчах УПЛ. Безусловно, VAR – не панацея, но сегодня это обязательная необходимость, которую признали и используют в большинстве футбольных чемпионатов во всем мире. Все клубы должны быть в равных условиях и необходимо, чтобы VAR работал на каждом матче. Потому ФК «Шахтер» принял решение о приобретении двух машин VAR, которые клуб передает УАФ для обслуживания матчей УПЛ в следующем сезоне. Обе машины будут приобретены из тех 60 миллионов гривен, которые мы обещали раньше направить на поддержку украинского футбола.

Надеюсь, появление достаточного количества машин VAR существенно снизит количество судейских скандалов и позволит обеспечить использование видеотехнологий на каждом матче. Давайте снова говорить о футболе, а не о футбольных арбитрах и их ошибках.

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Шахтер Донецк Сергей Палкин чемпионат Украины по футболу VAR
Источник ФК Шахтер Донецк
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Комментарии 19
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FunnyCat_____
а это не конфликт интересов получается? С таким же успехом если завтра Днепр предложит нанять европейских судей с более высокой квалификацией чем балакины то это не вызовет резонанс?
Зачем нам ффУ и УПЛ которые не могут покрыть базовые потребности чемпионата.
Маркевичи и КО могли бы хоть на время войны отказаться от ЗП с пятью нулями может быть ?
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+4
Burevestnik
обіцяли 60 лям на розвиток футболу, але щось пішло не так,
обіцяли ті ж самі 60 лям на УПЛ-ТБ, знову щось не те,
обіцяють купити два ВАРа із тих самих 60 лям.
= із народних прислів'їв:  пообіцяти - не значить одружитись. 
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+4
FunnyCat_____
и снова же ВАР это интрумент, который в определенных руках тоже можно использовать двояко.
кому интересно могу скинуть скрин как Монзуль в позапрошлом сезоне чертила ВАР линию офсайда , которая уходила на 30 градусов, лишь бы доказать что Динамо забило Олександрии с офсайда .
ВаР не решит проблему продажных судей
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+1
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Серж Р
А все просто. Наши коррупционеры и донецкие лаврушники освоили схему - ВАР нужно использовать, когда тебе удобно. Чуть ручкой придержали, падает, смотрим ВАР, ну ручку же положил, значит пеналь. А когда спорный момент не в пользу ОПГ Люкс, то просто заигрываем. Как все просто оказалось.
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0
Spaceman
А чому УАФ сама не купила? Жирувать гроші є, а на ВАР нема? Повинні безкоштовно забезпечувать ігри ВАРом, а не в оренду здавать..Розігнать такий УАФ треба..
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0
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nazarp
 Це круто. Звичайно що скандали всеодно будуть. Але їх буде менше
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0
Gargantua
похоже что в УАФ происходят некие события, в результате которых на судейство в ближайшее время будет жаловаться уже Шахтер ))
вернее, он уже начал это делать
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0
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avk2307
А вчора тут була інша стаття де інший директор (здається комерційний) пообіцяв ці 60 млн на створення телепулу.
І от якому директору вірити?
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0
FunnyCat_____
Напомню, когда Бланко чуть не сломал ногу Буяльскому  -  у Кривушкина тоже был ВАР.
Но он бегом побежал давать ЖК и ВАР ему не помешал.
Очередной дешевый популизм и замыливания от шахтера в предверии судейского беспредела в завершающих турах
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-1
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Дані Рохас
Вот это поступок настоящих мужщин!! Красаучеги, будем надеятся ещё 3 машины где-то раскопаем
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-2
Кум Красникова
А Красников в это время взял в кумовья себе ещё трёх судей 
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-2
Кум Красникова
А  другие будут покупать?
Или все деньги в Монако на меховые изделия потратили ,а другие на кумовей
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-3
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