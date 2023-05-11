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Лига чемпионов
11 мая 2023, 00:52 | Обновлено 11 мая 2023, 01:03
26
0

АМБРОЗИНИ: «Интер заслужил победу великолепной интенсивностью игры»

Бывший полузащитник «Милана» и сборной Италии подвел итоги дерби в ЛЧ

11 мая 2023, 00:52 | Обновлено 11 мая 2023, 01:03
26
0
АМБРОЗИНИ: «Интер заслужил победу великолепной интенсивностью игры»
Getty Images/Global Images Ukraine

В среду, 10 мая, в Милане на «Сан Сиро» прошел первый матч 1/2 финала Лиги чемпионов, в котором играли «Милан» и «Интер» (0:2).

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Бывший полузащитник «Милана» и сборной Италии Массимо Амброзини подвел итоги дерби:

«Интер» заслужил победу великолепной интенсивностью игры в первом тайме. Второй тайм оказался более сбалансированным, хотя «Милан» так и не создал значительного количества голевых моментов. Отсутствие Леау ощущалось очень явно. Итоговый результат оставляет красно-черным надежду – еще один гол черно-синих наверняка означал бы вылет досрочно».

«Интер» выиграл у своего извечного соперника в третьем дерби подряд, чего уже не случалось более трех лет. А в рамках одного сезона он в последний раз трижды побеждал россонери в 1994–95 годах.

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Источник УЕФА
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