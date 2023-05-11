Назван лучший игрок дерби между Миланом и Интером в Лиге чемпионов
Генрих Мхитарян в начале своей карьеры выступал за донецкий «Шахтер»
В среду, 10 мая, в Милане на «Сан Сиро» прошел первый матч 1/2 финала Лиги чемпионов, в котором играли «Милан» и «Интер» (0:2).
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Уже к 11-й минуте матча футболисты «Интера» в дерби забили два гола. Благодаря мячам Эдина Джеко и Генриха Мхитаряна «Интер» полчил комфортный перевес (2:0) перед ответной игрой ЛЧ.
Экс-игрок донецкого «Шахтера» Генрих Мхитарян из Армении, автор второго гола, признан лучшим игроком матча.
Вердикт группы технических наблюдателей УЕФА:
«Он не только забил, но также неустанно отрабатывал в средней линии. Он великолепно взаимозаменял Чалханоглу, переходя от прессинга к обороне. Его передачи были невероятно точными, а чтение игры – превосходным».
⭐ Big performance on the big stage 👏 #UCL pic.twitter.com/i0k1s0a4yu— UEFA Champions League (@ChampionsLeague) May 10, 2023
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