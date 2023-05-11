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Лига чемпионов
11 мая 2023, 00:29 | Обновлено 11 мая 2023, 01:07
194
0

Назван лучший игрок дерби между Миланом и Интером в Лиге чемпионов

Генрих Мхитарян в начале своей карьеры выступал за донецкий «Шахтер»

11 мая 2023, 00:29 | Обновлено 11 мая 2023, 01:07
194
0
Назван лучший игрок дерби между Миланом и Интером в Лиге чемпионов
УЕФА. Генрих Мхитарян

В среду, 10 мая, в Милане на «Сан Сиро» прошел первый матч 1/2 финала Лиги чемпионов, в котором играли «Милан» и «Интер» (0:2).

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Уже к 11-й минуте матча футболисты «Интера» в дерби забили два гола. Благодаря мячам Эдина Джеко и Генриха Мхитаряна «Интер» полчил комфортный перевес (2:0) перед ответной игрой ЛЧ.

Экс-игрок донецкого «Шахтера» Генрих Мхитарян из Армении, автор второго гола, признан лучшим игроком матча.

Вердикт группы технических наблюдателей УЕФА:

«Он не только забил, но также неустанно отрабатывал в средней линии. Он великолепно взаимозаменял Чалханоглу, переходя от прессинга к обороне. Его передачи были невероятно точными, а чтение игры – превосходным».

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Милан Генрих Мхитарян Интер Милан Лига чемпионов Милан - Интер лучший игрок
Источник УЕФА
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