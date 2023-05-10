Тренер Севильи: «Главное – сохранять спокойствие»

Главный тренер «Севильи» Хосе Луис Мендилибар поделился ожиданиями от первого матча 1/2 финала Лиги Европы против итальянского «Ювентуса».

«Главное – сохранять спокойствие. Нам предстоит сыграть против очень хорошей команды. «Ювентус» здорово пользуется своими шансами, и мы хорошо это знаем.

Мы приехали сюда в хорошем самочувствии. Это будет очень равный полуфинал. Обе команды привычны к большим матчам такого калибра», - сказал Мендилибар.

Матч «Ювентус» – «Севилья» состоится в четверг, 11 мая. Начало в 22:00 по Киеву.