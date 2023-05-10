Тренер Севильи: «Главное – сохранять спокойствие»
Хосе Луис Мендилибар – о предстоящем противостоянии с «Ювентусом»
Главный тренер «Севильи» Хосе Луис Мендилибар поделился ожиданиями от первого матча 1/2 финала Лиги Европы против итальянского «Ювентуса».
«Главное – сохранять спокойствие. Нам предстоит сыграть против очень хорошей команды. «Ювентус» здорово пользуется своими шансами, и мы хорошо это знаем.
Мы приехали сюда в хорошем самочувствии. Это будет очень равный полуфинал. Обе команды привычны к большим матчам такого калибра», - сказал Мендилибар.
Матч «Ювентус» – «Севилья» состоится в четверг, 11 мая. Начало в 22:00 по Киеву.
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