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Лига Европы
10 мая 2023, 23:55 |
105
0

Тренер Севильи: «Главное – сохранять спокойствие»

Хосе Луис Мендилибар – о предстоящем противостоянии с «Ювентусом»

10 мая 2023, 23:55 |
105
0
Тренер Севильи: «Главное – сохранять спокойствие»
Getty Images/Global Images Ukraine. Хосе Луис Мендилибар

Главный тренер «Севильи» Хосе Луис Мендилибар поделился ожиданиями от первого матча 1/2 финала Лиги Европы против итальянского «Ювентуса».

«Главное – сохранять спокойствие. Нам предстоит сыграть против очень хорошей команды. «Ювентус» здорово пользуется своими шансами, и мы хорошо это знаем.

Мы приехали сюда в хорошем самочувствии. Это будет очень равный полуфинал. Обе команды привычны к большим матчам такого калибра», - сказал Мендилибар.

Матч «Ювентус» – «Севилья» состоится в четверг, 11 мая. Начало в 22:00 по Киеву.

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Хосе Луис Мендилибар Ювентус Севилья Лига Европы Ювентус - Севилья
Источник УЕФА
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