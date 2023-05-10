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Лига чемпионов
10 мая 2023, 23:36 | Обновлено 10 мая 2023, 23:46
587
0

Анхель ДИ МАРИЯ: «Нельзя ни на секунду забывать о финале»

Вингер «Ювентуса» – о предстоящем противостоянии с «Севильей»

10 мая 2023, 23:36 | Обновлено 10 мая 2023, 23:46
587
0
Анхель ДИ МАРИЯ: «Нельзя ни на секунду забывать о финале»
Getty Images/Global Images Ukraine. Анхель Ди Мария

Вингер итальянского «Ювентуса» Анхель Ди Мария поделился ожиданиями от первого матча 1/2 финала Лиги Европы против испанской «Севильи».

«Постараемся пройти «Севилью», хотя понимаем, что это будет непросто. «Севилья» обыграла «Манчестер Юнайтед» с очень сильным составом. Мы должны усердно поработать. Нельзя ни на секунду забывать о финале, ведь это придает сил и мотивации для достижения цели.

Сейчас Лига Европы - все для меня, ведь я всего раз участвовал в ней и ни разу не выигрывал. Это важный турнир, в котором в этом сезоне играли многие большие клубы, такие как «Юнайтед» и «Арсенал». Они выбыли, а «Ювентус» продолжает бороться. И вот мы здесь», - сказал Ди Мария.

Матч «Ювентус» – «Севилья» состоится в четверг, 11 мая. Начало в 22:00 по Киеву.

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Анхель Ди Мария Ювентус Севилья Лига Европы Массимилиано Аллегри Ювентус - Севилья
Источник УЕФА
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