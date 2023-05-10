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Лига Европы
10 мая 2023, 23:09 | Обновлено 10 мая 2023, 23:37
31
0

Массимилиано АЛЛЕГРИ: «Севилья – специалисты по Лиге Европы»

Наставник «Ювентуса» – о предстоящем противостоянии с испанским клубом

10 мая 2023, 23:09 | Обновлено 10 мая 2023, 23:37
31
0
Массимилиано АЛЛЕГРИ: «Севилья – специалисты по Лиге Европы»
Getty Images/Global Images Ukraine. Массимилиано Аллегри

Главный тренер итальянского «Ювентуса» Массимилиано Аллегри поделился ожиданиями от первого матча 1/2 финала Лиги Европы против испанской «Севильи».

«Севилья» четырежды выигрывала Лигу Европы и дважды Кубок УЕФА. Они привыкли к таким ситуациям, они - специалисты по этому турниру. Нужно очень постараться, чтобы их обыграть.

В этом году мы заматерели и стали сильнее. У нас осталось четыре матча чемпионата и эти полуфиналы. Нужно сделать то, о чем мы всегда говорили: выложиться по максимуму на поле и посмотреть, куда это нас приведет в конце сезона», - сказал Аллегри.

Матч «Ювентус» – «Севилья» состоится в четверг, 11 мая. Начало в 22:00 по Киеву.

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Массимилиано Аллегри Ювентус Севилья Лига Европы Ювентус - Севилья
Источник УЕФА
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