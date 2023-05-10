Массимилиано АЛЛЕГРИ: «Севилья – специалисты по Лиге Европы»
Наставник «Ювентуса» – о предстоящем противостоянии с испанским клубом
Главный тренер итальянского «Ювентуса» Массимилиано Аллегри поделился ожиданиями от первого матча 1/2 финала Лиги Европы против испанской «Севильи».
«Севилья» четырежды выигрывала Лигу Европы и дважды Кубок УЕФА. Они привыкли к таким ситуациям, они - специалисты по этому турниру. Нужно очень постараться, чтобы их обыграть.
В этом году мы заматерели и стали сильнее. У нас осталось четыре матча чемпионата и эти полуфиналы. Нужно сделать то, о чем мы всегда говорили: выложиться по максимуму на поле и посмотреть, куда это нас приведет в конце сезона», - сказал Аллегри.
Матч «Ювентус» – «Севилья» состоится в четверг, 11 мая. Начало в 22:00 по Киеву.
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