Массимилиано АЛЛЕГРИ: «Севилья – специалисты по Лиге Европы»

Главный тренер итальянского «Ювентуса» Массимилиано Аллегри поделился ожиданиями от первого матча 1/2 финала Лиги Европы против испанской «Севильи».

«Севилья» четырежды выигрывала Лигу Европы и дважды Кубок УЕФА. Они привыкли к таким ситуациям, они - специалисты по этому турниру. Нужно очень постараться, чтобы их обыграть.

В этом году мы заматерели и стали сильнее. У нас осталось четыре матча чемпионата и эти полуфиналы. Нужно сделать то, о чем мы всегда говорили: выложиться по максимуму на поле и посмотреть, куда это нас приведет в конце сезона», - сказал Аллегри.

Матч «Ювентус» – «Севилья» состоится в четверг, 11 мая. Начало в 22:00 по Киеву.