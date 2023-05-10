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WTA
10 мая 2023, 22:44 | Обновлено 10 мая 2023, 23:07
93
0

ВИДЕО. Как Цуренко одержала победу над Свитолиной в Риме

Смотрите видеообзор матча украинских теннисисток

10 мая 2023, 22:44 | Обновлено 10 мая 2023, 23:07
93
0
ВИДЕО. Как Цуренко одержала победу над Свитолиной в Риме
Getty Images/Global Images Ukraine

Украинские теннисистки Леся Цуренко (№68 WTA) и Элина Свитолина (№540 WTA) очной встречей начали выступления на турнире WTA 1000, который стартовал в Риме (Италия).

Их четвертый в истории личный поединок в первом круге итальянского «тысячника» продолжался два сета и завершился в пользу Цуренко – 6:4, 6:3. Встреча продолжалась 1 час 36 минут.

Теперь во взаимоотношениях украинок имеется полный паритет – они выиграли друг у друга по два матча.

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Леся Цуренко Элина Свитолина WTA Рим видео
Источник Sport.ua
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