WTA10 мая 2023, 22:44 | Обновлено 10 мая 2023, 23:07
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ВИДЕО. Как Цуренко одержала победу над Свитолиной в Риме
Смотрите видеообзор матча украинских теннисисток
10 мая 2023, 22:44 | Обновлено 10 мая 2023, 23:07
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Украинские теннисистки Леся Цуренко (№68 WTA) и Элина Свитолина (№540 WTA) очной встречей начали выступления на турнире WTA 1000, который стартовал в Риме (Италия).
Их четвертый в истории личный поединок в первом круге итальянского «тысячника» продолжался два сета и завершился в пользу Цуренко – 6:4, 6:3. Встреча продолжалась 1 час 36 минут.
Теперь во взаимоотношениях украинок имеется полный паритет – они выиграли друг у друга по два матча.
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