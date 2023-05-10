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Лига Европы
10 мая 2023, 21:46 | Обновлено 10 мая 2023, 22:06
45
0

Жозе МОУРИНЬО: «Будем сражаться изо всех сил»

Наставник «Ромы» – о противостоянии с «Байером»

10 мая 2023, 21:46 | Обновлено 10 мая 2023, 22:06
45
0
Жозе МОУРИНЬО: «Будем сражаться изо всех сил»
Getty Images/Global Images Ukraine. Жозе Моуриньо

Главный тренер итальянской «Ромы» Жозе Моуриньо поделился ожиданиями от первого матча 1/8 финала Лиги Европы против немецкого «Байера».

«Мы сделали домашнюю работу. Завтра решим, кто будет играть. Все игроки очень хорошо подготовлены. Мы либо проиграем по сумме двух матчей, но выложимся на полную, либо победим и будем праздновать.

«Байер» будет вторым соперником из Лиги чемпионов в этом турнире. Лига Европы - такая, соревнование высочайшего уровня. Здесь есть команды с высоким потенциалом. Но несмотря на все наши проблемы, мы будем сражаться изо всех сил», - сказал Моуриньо.

Матч «Рома» – «Байер» состоится в четверг, 11 мая. Начало в 22:00 по Киеву.

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Жозе Моуриньо Рома - Байер Рома Рим Байер Лига Европы
Источник УЕФА
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