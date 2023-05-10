Жозе МОУРИНЬО: «Будем сражаться изо всех сил»

Главный тренер итальянской «Ромы» Жозе Моуриньо поделился ожиданиями от первого матча 1/8 финала Лиги Европы против немецкого «Байера».

«Мы сделали домашнюю работу. Завтра решим, кто будет играть. Все игроки очень хорошо подготовлены. Мы либо проиграем по сумме двух матчей, но выложимся на полную, либо победим и будем праздновать.

«Байер» будет вторым соперником из Лиги чемпионов в этом турнире. Лига Европы - такая, соревнование высочайшего уровня. Здесь есть команды с высоким потенциалом. Но несмотря на все наши проблемы, мы будем сражаться изо всех сил», - сказал Моуриньо.

Матч «Рома» – «Байер» состоится в четверг, 11 мая. Начало в 22:00 по Киеву.